Nederlands toppoliticus verbaast met pikante foto op Instagram Mark den Blanken & Koen Van De Sype

30 juli 2018

23u53

Bron: Instagram, AD 0 Loslaten en herladen: met die woorden heeft de Nederlandse politicus Thierry Baudet (35) een wel erg intiem kiekje van zichzelf gedeeld op Instagram. De leider van de rechtse partij Forum voor Democratie poseert poedelnaakt op de rand van een zwembad.

Baudet – die vorig jaar nog uitgeroepen werd tot politicus van het jaar en wier partij sinds 2017 in de Tweede Kamer zit (te vergelijken met de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België) – neemt het er zo te zien goed van tijdens het zomerreces. Het is niet bekend waar hij precies met vakantie is, maar het is er duidelijk mooi weer en de oceaan is vlakbij. Op de foto die hij deelde met zijn meer dan 23.000 volgers, ligt hij helemaal naakt op de rand van een infinitypool. (lees hieronder veder)

Release & reload! #summer 4,232 Likes, 1,679 Comments - Thierry Baudet | FVD (@thierry_baudet) on Instagram: "Release & reload! #summer"

De partij van Baudet heeft twee zetels in de Tweede Kamer, maar haar populariteit stijgt wel fors in de peilingen. Of de foto daar ook een effect op zal hebben, valt nog af te wachten. Het beeld lokt in elk geval reactie uit, want geen enkele van zijn eerdere posts dit jaar haalde nog maar bij benadering het aantal commentaren dat hij nu krijgt.





De meningen zijn evenwel verdeeld. “Zo bereik je natuurlijk wel nieuwe doelgroepen”, klinkt het onder meer. “Mooie poster voor de volgende verkiezingen” en “hij heeft mn stem”. (lees hieronder verder)

Anderen kunnen het minder smaken. “Weer een punt erbij voor mijn stelling dat we het hier hebben over een narcist”, zegt iemand. En heel kritisch: “Is dit überhaupt the man himself? We zien precies niets op deze foto.”

Nederlandse waarden

Het Forum voor Democratie is een rechtse partij. Het pleit voor een directe democratie en vindt dat er een bindend referendum moet worden ingevoerd. Verder wil het dat Nederland de EU verlaat, dat de Nederlandse overheid gesaneerd wordt en dat er een wet in het leven geroepen wordt die de Nederlandse waarden moet beschermen.

Benieuwd of het ook Belgische politici op ideeën brengt.