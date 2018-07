Nederlands slachtoffer van aanslag op terras in Münster na bijna vier maanden aan verwondingen bezweken ADN

30 juli 2018

09u17

Bron: Belga 0 Bijna vier maanden na de terreuraanslag op een terras in de West-Duitse stad Münster, is een vierde slachtoffer gestorven. Een 56-jarige Nederlander is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen, zo meldt de politie.

De 48-jarige Jens R. was op 7 april met een bestelwagen ingereden op een terras in het historisch centrum van de stad. Tot nu toe had die aanslag drie slachtoffer geëist, maar gisterenmorgen is ook een man uit Nederland overleden in het ziekenhuis, nadat hij maandenlang in een kunstmatige coma werd gehouden. Daarnaast is ook de dader om het leven gekomen. De man had zichzelf meteen na de aanslag doodgeschoten.