Nederlands slachtoffer (18) klimongeval Ardennen overleden Alice van Eijk

29 mei 2018

14u48

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse Lars Mulderij uit Apeldoorn is overleden. De 18-jarige student verkeerde in levensgevaar nadat hij een val van 20 meter maakte tijdens een klimactiviteit in de Ardennen.

Voetbalvereniging Columbia , waar Lars speelde, heeft vandaag het overlijden van de jongen bekendgemaakt op de site van de Apeldoornse club. "Ons heeft het droevige nieuws bereikt dat Lars Mulderij, speler 0-19, is overleden aan de gevolgen van het ongeluk dat hij afgelopen donderdag heeft gehad'', meldt voorzitter Eddie Zeën namens het bestuur.

Het klimongeluk waar Mulderij de uiteindelijk fatale verwondingen opliep, vond plaats ter hoogte van Engreux, een dorp in de gemeente Houffalize. De jonge Apeldoorner was in België met een groep studiegenoten van de opleiding Sport & Bewegen van hogeschool Aventus.