Nederlands restaurant volledig ingestort na explosie, één persoon gekneld onder puin Redactie

07 december 2019

16u55

Bron: AD.nl 0 Een grillroom in de Nederlandse stad Coevorden in de provincie Drenthe is door een explosie ingestort. Eén persoon zit nog gekneld onder het puin, een ander slachtoffer is al uit het pand gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Veiligheidsregio Drenthe.

Een specialistisch team is inmiddels ter plaatsen en probeert zo snel en veilig mogelijk het slachtoffer uit het ingestorte pand te bevrijden. Die persoon is bij bewustzijn. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de locatie van de explosie. De straat is afgezet met linten.



Bij RTV Drenthe meldt burgemeester Bert Bouwmeester dat er een jongen uit het pand is gehaald die is behandeld. Hij zegt niet te weten of er meer gewonden zijn. “Het pand is instabiel en de brandweer kan het pand niet in.”



Volgens Bouwmeester gaat het om een gasexplosie. “Omwonenden die ik sprak hoorden een enorme knal. Het pand is helemaal weg, alleen het dak is er nog.”



De explosie vond rond 15 uur plaats. Het pand van Grillroom Ali Baba is gevestigd aan de Sallandsestraat. Op beelden is te zien dat alleen het dak van het pand nog enigszins heel is gebleven. Ook sommige geparkeerde auto’s raakten bedolven onder het puin.

Het STH team uit Drachten is met spoed onderweg naar Drenthe. In Coevorden is een explosie geweest in een grillroom, pand ingestort en mogelijk nog mensen onder het puin. #grip1 #Coevorden Informatie over wat het STH team doet: https://t.co/VBnTFhEIjK pic.twitter.com/lfle2ECMev 112Fryslân.frl(@ 112Fryslan) link

Het gebeurt niet vaak dat je zelfs eerder dan de Brandweer en ambulance ter plekke bent.... #gasexplosie #Coevorden pic.twitter.com/BHWQoYlFV1 B.J. Bouwmeester(@ BJBouwmeester) link

Na een #explosie in een grillroom aan de Sallandsestraat in #Coevorden is een deel van het pand ingestort. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. Hulpverleningsdiensten zijn aanwezig. Woordvoerder VRD gaat ter plaatse. Volg dit account voor meer info. #Grip1 VR Drenthe(@ VRDrenthe) link