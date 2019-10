Nederlands parlement wil onderzoek naar rol Oekraïne in ramp met vlucht MH17 KVDS

01 oktober 2019

17u34

Bron: Belga 0 Nederland moet onderzoeken welke rol Oekraïne heeft gespeeld in de ramp met vlucht MH17. Dat vindt de Tweede Kamer. Het "lagerhuis" van het Nederlandse parlement wil bijvoorbeeld weten waarom Oekraïne het luchtruim niet heeft gesloten boven het oosten van het land, waar regeringstroepen en rebellen slag leverden.

De christendemocratische regeringspartij CDA en socialistische oppositiepartij SP vragen met steun van onder meer de respectievelijk linksliberale en rechtsliberale coalitiepartners D66 en VVD om een "vollediger nader feitenonderzoek". De regering, die tot dusver geen reden zag om het optreden van Oekraïne onder de loep te nemen, moet daar van het parlement nu toch mee aan de slag.

Haast

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eerder dat Oekraïne het luchtruim boven het strijdgebied had moeten sluiten. Dat had kunnen voorkomen dat het passagiersvliegtuig boven Oost-Oekraïne werd neergehaald door een luchtafweerraket van Russische origine.





Met het onderzoek is haast geboden, waarschuwt initiatiefnemer Chris van Dam (CDA). "Geheugens verbleken, data gaan verloren."

Er klinken in de Kamer al langer kritische geluiden over de rol van Oekraïne. De regering heeft tot dusver echter weinig aanstalten gemaakt die rol te onderzoeken, onder meer vanwege de intensieve samenwerking binnen het internationale onderzoeksteam.

Kritiek

De kritiek op het land zwol vorige maand aan, toen Kiev een Oekraïense verdachte van de vliegramp vrijliet als onderdeel van een gevangenenruil met Rusland. Rusland wilde Vladimir Tsemach naar verluidt beslist in handen krijgen. Zonder hem zou de hele gevangenenruil niet zijn doorgegaan.

CDA-Kamerlid Chris van Dam zei toen "ernstig" te twijfelen of Oekraïne nog een betrouwbare partner is. VVD'er Jeroen van Wijngaarden wilde niet meteen "moddergooien" richting Oekraïne, maar sprak wel van een "enorme tegenslag".

