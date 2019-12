Nederlands oud-nieuwslezer Fred Emmer op 85-jarige leeftijd overleden IB

27 december 2019

01u41

Bron: Belga 1 In Nederland is oud-nieuwslezer Fred Emmer overleden. Zijn familie heeft dat aan de Nederlandse openbare oproep NOS laten weten. Emmer was vanaf 1962 meer dan twintig jaar het gezicht van het NOS Journaal, eerst nog bij voorganger NTS. Hij was 85 jaar.

Emmer was nieuwslezer in een tijd waarin presentatoren bijzonder netjes moesten spreken. Hij was daarvan een duidelijke exponent. Zelden versprak hij zich. Over zijn keurige uitspraak zei hij ooit: "Er wordt tegenwoordig geen ABN meer gesproken, maar Algemeen Aanvaardbaar Nederlands. Ik geloof dat ik dat niet zo erg vind. Belangrijker is dat de presentatoren begrijpen wat ze lezen."

Eind jaren 80 ging Emmer weg bij het NOS Journaal. Kort daarvoor had hij zijn eerste boek uitgebracht, een erotische liefdesbundel met de naam ‘Het mooiste van verleiding... is eraan toegeven’. Later werkte hij voor satirische tv-programma's.

Volgens zijn oude werkgever de NOS is Emmer op kerstavond vredig overleden.