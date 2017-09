Nederlands Openbaar Ministerie wil motorclub Satudarah verbieden Koen Voskuil

17u22

Bron: AD.nl 0 ANP Het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) wil motorclub Satudarah laten verbieden. Het stapt daarvoor binnenkort naar de burgerlijke rechter. Dat bevestigt het Landelijk Parket van het OM. De motorclub heeft ook in België verschillende vestigingen.

De stap naar de rechter volgt op arrestaties van Satudarah-kopstukken vanochtend in Nederland. In Tilburg pakte de politie de wereldwijde leider Angelo M. (40) op, samen met zijn broer Xanterra M. (43). Ook een clublid uit Maastricht werd in de boeien geslagen.



Op een vierde Satudarahlid wordt nog gejaagd, melden bronnen aan deze krant. Het zou gaan om Michel B., die actief is in Enschede. Vanochtend viel de politie een huis in die plaats binnen, waar B. vaak zou komen. Bij die inval werd niemand gearresteerd.

Bij de actie zijn 22 huizen, bedrijfspanden en garageboxen doorzocht op diverse plaatsen in het hele land. Er werd beslag gelegd op 750 gram mdma, contant geld, twee motoren, zes auto's, tien kostbare horloges en een grote hoeveelheid documenten en computers en mobiele telefoons. Aan de actie werkten tweehonderd politiemensen mee.





Afpersing en drugshandel

De aangehouden Satudarah-kopstukken worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, wapenbezit en drugshandel, meldt het OM.

Het meest recente politieonderzoek vormt niet de druppel, zegt woordvoerder Wim de Bruin van het Landelijk Parket. "We geloven al enkele jaren in de combinatie van zowel een strafrechtelijke als een civiele aanpak. Deze stap past daarin."



Satudarahs advocaat Eric Thomas zegt 'een tweeklapper' van het OM te verwachten, waarmee hij doelt op zowel een strafrechtelijk als een civielrechtelijk verbod. "Ik weet nog niet of na de arrestaties vandaag de club zelf ook verdacht wordt."

Bandidos

In november vorig jaar stapte het OM al naar de civiele rechter om motorclub Bandidos te verbieden. Die zaak dienst aanstaande dinsdag in Utrecht. Of dat een belangrijke testcase wordt, kan de Bruin niet zeggen. "Daar is het nog te vroeg voor."



Satudarah is een van oorsprong Molukse motorbende, die in 1990 is ontstaan in het Zuid Hollandse Moordrecht. De club telt rond de 900 leden en telt inmiddels zo'n 85 vestigingen wereldwijd.

EPA 'God forgives, Satudarah don't', is de boodschap op deze tatoeage van een clublid.