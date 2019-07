Nederlands Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak voor bedreiger Geert Wilders ADN

02 juli 2019

16u12

Bron: ANP 0 Het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van een 61-jarige Nederlander die politicus Geert Wilders had bedreigd. De rechtbank sprak Dirk J. onlangs vrij van het bedreigen van de PVV-leider tijdens een flyeractie op 9 maart in Heerlen. Het OM eiste eerder vier jaar cel.

Een woordvoerder van het OM zei vandaag dat de man een bijl bij zich had en dreigende woorden sprak. "Dat kan niet onbestraft blijven", aldus de woordvoerder. "Achteraf zeggen dat het een grap was, is wel een erg makkelijke manier om er van af te komen."

J. stond met zijn fiets langs de route van Geert Wilders en zou tegen een wijkagent gezegd hebben: "Ik kom voor dat varken, Wilders. Ik heb een bijl in mijn fietstas. Daar sla ik hem zijn kop mee in." Hij had inderdaad een bijl en ook twee stanleymessen bij zich, zo bleek. De man zei voor de rechtbank dat het om een grapje ging, gemaakt tegen een hem bekende wijkagent. De rechtbank geloofde dat, temeer omdat de man ‘fan van Wilders’ is en een verstandelijke beperking heeft.

Wilders zelf reageerde vorige week woedend op de vrijspraak. "De rechterlijke macht is gestoord in dit land", twitterde hij.