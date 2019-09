Nederlands museum zet beveiligers in uit vrees voor naziselfies Johan van Grinsven

05 september 2019

08u42

Bron: BD.nl 1 Het Nederlandse Design Museum Den Bosch in ‘s-Hertogenbosch (Noord-Brabant) heeft beveiligers ingehuurd voor de expositie Design van het Derde Rijk waarin de vormgeving van de nazi-ideologie centraal staat. Ook mogen er geen foto’s genomen worden in de expositieruimte. Het museum wil voorkomen dat neonazi’s of anderen selfies maken bij bijvoorbeeld portretten van Adolf Hitler of bij vlaggen met swastika’s.

De spraakmakende tentoonstelling gaat zondag open voor publiek. Het museum afficheert Design van het Derde Rijk als ‘de eerste grote tentoonstelling over de vormgeving van de kwaadaardige nazi-ideologie’. Directeur Timo de Rijk laat suppoosten en beveiligers scherp toezicht houden in de expositieruimte.



Het museum heeft extra mensen ingehuurd om te monitoren wat er op sociale media verschijnt over de tentoonstelling. Het museum wil met de expositie ‘een onderbelicht deel van de designgeschiedenis’ voor het voetlicht brengen. “Tot in het hart van het ultieme kwaad doordringen”, aldus De Rijk.



De directeur verwacht niet dat er daadwerkelijk confronterende foto’s van nazisymbolen op sociale media verschijnen die tijdens de expositie zijn gemaakt. “Bovendien blokkeren Facebook, Twitter en Instagram dergelijke afbeeldingen al uit zichzelf.” Een deel van de (Duitse) bruikleengevers die spullen hebben uitgeleend aan het museum, willen sowieso niet dat er foto’s gemaakt worden van hun materialen.



Joodse organisaties

Gisteren, bij de voorschouw van de expositie voor de pers, waren de beveiligers al aanwezig. Die blijven in ieder geval paraat in de eerste periode dat de tentoonstelling loopt. Hoelang dat precies is, wil het museum niet kwijt. Het museum heeft vooraf met tal van personen en Joodse organisaties gesproken en uitgelegd waarom de expositie wordt georganiseerd. “We snappen dat het een delicaat onderwerp is”, aldus De Rijk.



Er is gesproken met een delegatie van de Communistische Jongerenbeweging Nederland (CJB) die van plan is zondag in de buurt van het museum te gaan demonstreren. CJB vindt dat de tentoonstelling zorgt voor ‘polarisatie en opleving van het extreemrechts gedachtegoed, racisme en discriminatie’.



De leden noemen het onmogelijk om een objectieve tentoonstelling over fascisme en fascistische kunst te maken. Directeur en expo-samensteller De Rijk is het daar niet mee eens en stelt dat de geëxposeerde nazivoorwerpen zorgvuldig in hun context zijn geplaatst.

‘Niemand naar huis sturen’

De communistische jongerenbeweging heeft lokale politieke partijen en landelijke organisaties uitgenodigd voor de actie, maar weet niet hoeveel mensen er op af zullen komen. Het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch (Den Bosch) heeft een vergunning afgegeven voor een demonstratie van maximaal dertig personen. “Maar wij gaan niemand naar huis sturen als er meer mensen komen”, zegt mede-organisator Mike Hamers van CJB.



De jonge communisten willen na de demonstratie het museum bezoeken en met eigen ogen bekijken hoe het beladen onderwerp wordt gepresenteerd. Het museum legt hen geen strobreed in de weg, aldus directeur De Rijk. “Mits zij zich houden aan de regels en geen overlast veroorzaken voor andere bezoekers.”