Nederlands model (18) hielp hotelgasten na zware gasexplosie in Parijs: "Ik dacht eerst aan een aanslag"

12 januari 2019

18u00

Bron: De Telegraaf 0 Het Nederlandse fotomodel Destiny Imade, die in Parijs is voor een castingdag, vertelt aan de krant De Telegraaf hoe hij in zijn hotel werd opgeschrikt door de zware gasexplosie en aan erger ontsnapt is. Hij lag nog in zijn hotelbed toen amper vier meter verderop de bakkerij ontplofte. Ondanks het geschreeuw en de paniek buiten kon het 18-jarige model het hoofd koel houden en andere hotelgasten naar een veilige plek brengen.

“Eigenlijk moest ik al naar beneden gaan om te ontbijten. Maar ik was een beetje lui en bleef liggen. Uit het niets voelde ik de warmte en druk van de explosie tegen mijn lichaam. Mijn eerste reactie was onder de deken te kruipen, maar het puin viel over me heen”, getuigt het model, die in Parijs is voor de Fashion Week. Zijn hotelkamer keek uit op de bakkerij waar de gasexplosie plaatsvond. Daarbij vielen drie doden en tien zwaargewonden. In het hotel sliepen ook nog andere modellen. Een model liep volgens Destiny een hoofdwonde op.

“Ik dacht eerst aan een aanslag maar meteen daarna: dan had ik wel schoten gehoord”, vertelt Destiny. Hij legt ook uit hoe zijn mijn sweater en telefoon nam, en met een handdoek om zijn middel op blote voeten naar buiten ging. Vervolgens klopte hij op de deuren van alle kamers om de andere hotelgasten te waarschuwen dat ze naar buiten moesten.

Bebloede man die om hulp riep

“Een man met een bebloed gezicht, begon aan me te trekken en vroeg om hulp”, aldus Destiny. “Ik zag dat zijn vriendin op bed lag. Ik weet niet of ze dood was, maar haar gezicht lag in het matras en er was veel bloed. Ik kende het Franse alarmnummer niet, maar rende op blote voeten door de glasscherven naar beneden. Daar waarschuwde ik de brandweer dat ze naar boven moesten om die vrouw te gaan helpen.”

Ik zag vreselijke dingen, een kind zonder moeder, roerloze mensen, hun gezicht helemaal zwart Destiny Image

Het fotomodel was diep onder de indruk van wat hij zag. “Ik zag vreselijke dingen, een kind zonder moeder, roerloze mensen, hun gezicht helemaal zwart.” Destiny zegt ook nog aan de krant dat hij beseft dat hij veel geluk heeft gehad omdat zijn kamer op een paar meter van de ontploffing was.

Ondanks de gebeurtenissen ging het model toch door naar zijn eerste castingdag. “Als het een aanslag was geweest, zou ik direct zijn teruggegaan naar Nederland. Maar dit was een ongeluk”, zei hij nog.

Hey guys, zoals een paar weten was ik 3-4 meter van de explosie van frankrijk, Ik wil jullie vertellen dat ik okay ben, en dat alle andere modellen ook okay zijn..ik dank God dat hij over me waakt.. ik ben blij dat ik er nog ben en hier uit heb kunnen komen mt een paar glaswonden!er wordt goed ezorgd voor ons en jullie horen meer van me :)) IM OKAY thankss❤️DR WAS EEN GASLEK, geen aanslag! Een foto die is geplaatst door null (@destiny.imd) op 12 jan 2019 om 11:18 CET