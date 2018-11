Nederlands ministerie geeft per ongeluk top-secret namen van Syrische strijdgroepen aan media LVA

22 november 2018

02u11

Bron: Belga 0 Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft per ongeluk de namen van twee gematigde strijdgroepen in Syrië bekendgemaakt die hulp van Nederland hebben gekregen. Ze worden onthuld in circa 2.000 pagina's die zijn vrijgegeven op verzoek van de krant Trouw en tv-programma Nieuwsuur.

In de officiële documenten staan de namen van Jabhat al-Shamiya en de Hama Rebels Gathering. De eerste naam was al eerder door Trouw en Nieuwsuur onthuld. De tweede beweging is nieuw. Het kabinet heeft de namen van de 22 gesteunde rebellengroepen tot staatsgeheim verklaard uit veiligheidsoverwegingen.

Verder blijkt volgens beide media meer dan voorheen dat vrijwel alle hulp is gebruikt voor de strijd. Pickup-trucks werden gebruikt voor offensieve missies en laptops voor het kiezen van militaire doelen. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok meldde de Kamer eind september al dat "de geleverde goederen hebben bijgedragen aan de effectiviteit van de gematigde groepen in deze strijd".

Trouw en Nieuwsuur onthulden twee maanden geleden dat de Nederlandse hulp (geen wapens) ook in handen kwam van jihadisten zoals Jabhat al-Shamiya die mensenrechtenschendingen pleegden. Aan de hulp is tussen 2015 en begin dit jaar 27,5 miljoen euro besteed. Blok heeft toegegeven dat de selectie van de groepen en het toezicht niet goed zijn gegaan.