Nederlands meisje (6) raakt zwaargewond in Franse skilift, en niemand die het doorheeft

Bron: AD.nl 9 Een 6-jarig Nederlands meisje is gisteren in Châtel in de Franse Alpen zwaargewond geraakt in een stoeltjeslift. Niemand die doorhad dat het kind minutenlang bewusteloos was. Volgens lokale media kwam dat doordat ze met haar hoofd geklemd kwam te zitten tussen de veiligheidsbeugel en een deel van het frame van de lift. De Franse politie onderzoekt het incident .

Het Nederlandse meisje nam deel aan een skiles, toen het misging op een gloednieuwe skilift. Haar ouders waren daar niet bij, maar in de lift waren wel andere volwassenen in haar gezelschap. Zij hadden al die tijd niets door, terwijl het meisje mogelijk minutenlang bewusteloos was. Pas na aankomst boven werd het gewonde kind ontdekt door één van de medewerkers van de stoeltjeslift.

France Blue meldt hoe de medewerker van de lift om 12.08 uur alarm sloeg. Daarna begon hij met de reanimatie. Om 12.20 uur zou de hartslag van het meisje weer normaal zijn geweest, vijf minuten later arriveerde een arts waarna de Nederlandse met een helikopter naar een ziekenhuis in het Zwitserse Genève werd gebracht. Hoe het nu met het meisje gaat, is onbekend.



Getuigen

De burgemeester van Châtel, Nicolas Rubin, zei gisteren dat het ongeval plaatsvond in de nieuwste skilift van het gebied. De bouw van de ‘Pierre-Longue’ begon afgelopen augustus. Er was 7,5 miljoen euro gemoeid met de zespersoonsstoeltjeslift, die in de plaats van een lift voor vier personen kwam. Daarmee kunnen 3.000 mensen per uur worden vervoerd, eerst waren dat er 2.600. De lift wordt in de winter door skiërs gebruikt, in de zomer kunnen wandelaars en mountainbikers ermee omhoog- en omlaag. Vandaag zei Rubin dat het niet vaststaat dat het meisje bekneld is geraakt. Het is vooral heel onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De Franse bergpolitie PGHM en de recherche van Thonon-les-Bains zijn een onderzoek gestart. Bovenaan de lift worden souvenirfoto’s gemaakt van de skiërs. Met die beelden in de hand wist de politie gisteren al enkele getuigen en sommige van de volwassenen in de stoeltjeslift van het meisje te vinden en te spreken. Inmiddels zijn alle volwassenen die met het meisje in de lift zaten opgespoord en door de politie ondervraagd.

Ce soir je veux qu’une seule chose, que la fillette qui a été sérieusement blessée sur un télésiège de Chatel s’en sorte avec l’aide des @Hopitaux_unige. 😢 pic.twitter.com/jAS88ehfLQ Nicolas Rubin(@ nicolasrubin) link

