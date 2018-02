Nederlands meisje (14) slikt hoop pillen op school na pesterijen Jan van de Kasteele & Saminna van den Bulk

20 februari 2018

18u09

Bron: AD.nl 0 Een 14-jarig meisje heeft gisterochtend een poging tot zelfmoord gedaan op het Hanze College in het Nederlandse Oosterhout. De Bredase puber slikte een hoop pillen na aanhoudend pestgedrag van medescholieren. Haar ouders zijn in shock en boos op de school. Andere leerlingen van de onderwijsinstelling reageren geschokt op het voorval.

De vader van het meisje kreeg gisteren een alarmerend telefoontje van de school dat er iets mis was. "De ambulance is een half uur met haar bezig geweest. Gelukkig had ze de verkeerde pillen geslikt'', zegt hij. De man is boos op het Hanze College. "Dat weet al maanden dat dit speelt, kent de namen van de pesters, maar doet niets'', verwijt hij de instelling. Haar moeder is zo geraakt door de zelfmoordpoging van haar dochter dat ze een emotionele post op Facebook plaatste. Die landde als een bom. Haar bericht wordt massaal gedeeld. En mensen vallen haar bij. "Je bent een mooie meid. Laat je niet gek maken. Pak die school en die meiden aan. Heel veel sterkte'', reageert iemand.



Hulp

Peter van Beek, directeur van de Oosterhoutse school, zegt dat er na wat 'meidenvenijn' wel degelijk actie is ondernomen. Dat was in november vorig jaar. Toen is er gepraat. "Daarna hebben we geen signalen gekregen dat er nog iets aan de hand was.'' De directeur snapt de emoties bij de ouders, maar had liever gezien dat ze naar hem waren gekomen. "Als je met elkaar praat, kun je kijken wat voor hulp nodig is'', zegt hij. "Het is niet leuk om dit soort verwijten te krijgen.'' Hij kan zich evenwel goed voorstellen dat de ouders enorm zijn geschrokken. "Ik zal niet ontkennen dat er pestgedrag op school is. Maar daarover hebben we als school gesprekken met de ouders, met het kind.'' In het geval van het 14-jarige meisje is er wel degelijk bemoeienis geweest van schoolleiding, de teamleider en mentor. "Dan hoop je dat het is opgelost.''

Ik zal niet ontkennen dat er pestgedrag op school is. Maar daarover hebben we als school gesprekken met de ouders, met het kind. Scholdirecteur Peter van Beek

Volgens de vader van het meisje is er inderdaad al gepraat geweest. Gesprekken met de school, met de politie, de leerplichtambtenaar, met het Centrum voor Integrale Gezinszorg. Op neutraal terrein in Drimmelen. Zo hoog was de spanning volgens hem toen al opgelopen. "De school gaf aan dat pesten heel ingewikkeld is, dat het lastig is om er iets aan te doen.'' De ouders voelden zich in de steek gelaten. Wel hadden ze een goed contact met de politie. Ze vinden dat de politie echt met hun dochter heeft gepraat. Maar dat loste het probleem van het pesten niet op. "De politie heeft zelfs de school geadviseerd: pak dit op.''

Twee doelwitten

Het meisje stapte na de zomervakantie het Hanze College binnen. "Ze zat aanvankelijk bij een groepje meisjes dat een ander meisje pestte. Daar kregen we een telefoontje van de school over'', vertelt haar vader. Die zorgde ervoor dat zijn dochter daar mee stopte. "Ze werd daarna zelfs vriendinnen met dat gepeste meisje.'' Maar het gevolg was ook dat het pestende groepje meisjes ineens twee doelwitten had. Eerst vooral via sociale media. Later werd er gescholden en geslagen. 'Kankerhoer' kreeg zijn dochter onder meer te horen. "Ze is geslagen, haar banden laten ze leeg lopen."

Pillen

Dat zijn dochter de pillen zou slikken, heeft haar vader niet zien aankomen. En ook zijn vrouw niet. Volgens haar uit hun dochter zich niet zo makkelijk. Nadat de hulpdiensten te hulp waren geschoten nam de vader zijn dochter mee naar huis en speelden de emoties op. "Ze gaat niet meer terug naar die school. Ik hoor van steeds meer mensen dat er kinderen worden gepest.''



Directeur Van Beek weet dat er fysiek niks aan de hand is met het meisje na het slikken van de pillen. "Dat heb ik te horen gekregen.'' Het bericht op Facebook heeft hij niet gezien. Vandaag laat hij zich daarover informeren en bekijkt hij eventuele vervolgstappen. "Zo'n verhaal heeft altijd meerdere kanten. Het is heel vervelend dat dit voorvalt. Er ging een gerucht dat er een meisje pillen had geslikt. Daarop hebben we uit voorzorg meteen de ambulance laten komen.''



Meisjes pesten meer in het geniep. Het is moeilijker te merken. Naomy (17)

Stiekemer

Het nieuws over het incident op school komt bij andere leerlingen van de instelling aan als een schok. "Het is heel erg. Een zelfmoordpoging, zoiets doe je toch niet zomaar?", zegt de 14-jarige Olivier. "Mijn moeder vroeg me meteen wat er aan de hand was”, klinkt het bij de 16-jarige Sisley. In het begin van het schooljaar kreeg ze wel wat van de pesterijen mee. Volgens haar gaat het om een groep meisjes: "Ze noemden haar dik en lelijk. Ik snap er niks van. Het is heel sneu dat dit is gebeurd.”

Hoe is het zo ver kunnen komen? "Meisjes pesten meer in het geniep. Het is moeilijker te merken”, zegt de 17-jarige Naomy. Ook bij haar broertje werd er een maand geleden een melding gemaakt van pestgedrag. Het bleek vals alarm, zegt Naomy. "Het was meer stoerdoenerij, ‘jongensgedrag’. Maar toen greep de school meteen in.” Bij meisjes gaat het anders, schetst ze. "Bij meiden wordt stiekemer gepest. Via berichtjes, via WhatsApp. Alles valt te verwijderen.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op deze site.

Wendy Malta van Esch Allemaal lezen aub Me lieve zachte dochter met een hartje van goud me dochter die ik zo knap vind waar ik zo trots op ben hoe groot ze de eigen heb gehouden hoeveel pijn ze heb geleden wat haar is...