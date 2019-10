Nederlands marineschip doorzocht op drugs Redactie

25 oktober 2019

15u10

Bron: AD 1 De Nederlandse militaire politie doorzoekt marineschip Zr. Ms. Johan de Witt in de haven van Den Helder op drugs. Het schip keerde gisteren terug uit Caribisch gebied.

Vorige maand werd aan boord van het Nederlandse schip een militair aangehouden met drugs. Hij had ongeveer elf kilo in zijn rugtas zitten, waarschijnlijk ging het om cocaïne. Hij werd overgebracht naar Nederland en zit nog vast.

Volgens een woordvoerder van de militaire politie valt niet uit te sluiten dat aan boord van de Johan de Witt nog meer verdovende middelen worden gevonden. “We houden er rekening mee dat er zich meer drugs aan boord van het schip bevinden. Het is niet gezegd dat het zo is, maar het kan wel,” zegt hij.

Dat om die reden een heel marineschip binnenstebuiten wordt gekeerd is volgens hem zeer uitzonderlijk, maar ook weer niet voor het eerst. Bij de doorzoeking krijgt de politie hulp van de douane, die personeel en drugshonden heeft ingezet. In totaal zijn zo’n vijftig mensen in touw. De operatie duurt waarschijnlijk nog de hele dag. “Het is mogelijk dat die morgen ook nog doorgaat.”

Helikopters

Drie helikopters die aan boord van het schip waren, zijn gisteren al onderzocht op drugs, evenals het personeel van het schip. Daarbij is niets aangetroffen.

