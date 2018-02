Nederlands luchtruim soms noodgedwongen dicht door tekort aan verkeersleiders SI

18 februari 2018

19u21

Bron: Belga 28 De luchtverkeersleiders van de Nederlandse luchtmacht kunnen het door een tekort aan personeel nauwelijks meer bolwerken. Daardoor gaat het luchtruim boven grote delen van Nederland soms noodgedwongen dicht, bevestigt de luchtmacht na berichtgeving van de openbare omroep NOS.

Op de omgeving van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport na regelt de luchtmacht het luchtverkeer in vrijwel heel Nederland. Afgelopen jaar konden daar vijf nachten geen traumahelikopters uitvliegen omdat er geen luchtverkeersleider was, beaamt de luchtmacht.

Ook kunnen F-16's minder vaak oefenen en kunnen bondgenoten die over Nederland willen vliegen, soms slechts met kunst- en vliegwerk worden geholpen. Vliegscholen en sportvliegers moesten het de afgelopen twee maanden in totaal vier dagen stellen zonder de informatie over weer en vliegverkeer die de luchtverkeersleiders normaliter geven.

Veiligheid niet in het geding

De veiligheid van het vliegverkeer is niet in het geding, stelt commandant Dick van Ingen van de luchtverkeersleiders. Dat zijn dienst soms nee verkoopt, toont volgens hem juist aan dat zijn personeel alleen doorgang verleent als het veilig kan werken. Maar de NOS voert enkele luchtverkeersleiders op die volhouden dat er wel degelijk risico's worden genomen.

De luchtmacht denkt niet dat er gauw extra personeel wordt gevonden. Militaire luchtverkeersleiders verdienen minder dan hun burgercollega's en de werkdruk is door de tekorten erg hoog. Het steekt luchtverkeersleiders dat hun meerdere hen soms dwingt extra te werken. Soms krijgen ze zelfs het bevel in te vallen. Het weigeren van zo'n bevel is strafbaar.