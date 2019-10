Nederlands-Limburgse drugsbaron meldt zich spontaan bij politie in Maastricht kg

09 oktober 2019

18u03

Bron: Belga 0 De Nederlands-Limburgse drugsbaron John K. uit Landgraaf, die voortvluchtig was, heeft zich twee weken geleden spontaan aangemeld bij de politie in Maastricht. Einde maart 2018 was hij tot 9 jaar en 4 maanden cel veroordeeld voor de invoer van vijftig kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek via de haven van Antwerpen. In België was hij in 2009 tot 8 jaar cel veroordeeld voor een diefstal met geweld en vrijheidsberoving. Die straf hoeft hij niet meer uit te zitten, omdat die veroordeling sinds de zomer verjaard is.

John K. maakte in Nederland deel uit de Wolf/Beretta-groep, die zich bezighield met grootschalige trafieken van hasj, PMK en cocaïne. Naast de invoer van vijftig kilo coke ondernam hij pogingen om partijen van 550 en 200 kilo cocaïne naar Nederland te smokkelen. Hij had daarvoor Antwerps havenpersoneel omgekocht. De Nederlandse rechtbank veroordeelde hem ook voor het witwassen van ruim 350.000 euro. Na de uitspraak in Nederland kon John K. anderhalf jaar lang uit het vizier van politie en justitie blijven.

Op 25 juni 2009 liep hij de veroordeling in België op. Met drie anderen werd hij door het hof van beroep schuldig verklaard aan de tigerkidnapping van een griffiemedewerker. Zou hij eerder opgepakt zijn geweest, dan had hij ook de acht jaar celstraf die hij in ons land kreeg, moeten uitzitten. Dat zal nu niet meer het geval zijn, bevestigde zijn Nederlandse advocaat Peer Szymkowiak in Maastricht.