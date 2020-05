Nederlands kabinet: “Grote evenementen moeten wachten op coronavaccin” KVE

07 mei 2020

17u20

Bron: Belga 0 Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen in Nederland opnieuw plaatsvinden. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, denkt het Nederlandse kabinet. Veel van de strenge maatregelen tegen het coronavirus in Nederland zijn of worden de komende tijd versoepeld . Zo gaan de scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Maar tot grote festivals en andere "massale evenementen met een landelijke uitstraling" komt het voorlopig niet, schrijft 'coronaminister' Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Organisatoren en publiek moeten afwachten, want een datum kan het kabinet voor de evenementen nog niet noemen. "We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel", meldt de minister.

De evenementensector wil dat de overheid financiële garanties biedt, reageert de woordvoerder van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). "We hebben uiteraard alle begrip voor het besluit", aldus de organisatie die grote zalen als de Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome, ArenA, RAI en Ahoy vertegenwoordigt. "Maar we rekenen wel op een noodfonds om ons financieel door deze periode heen te slepen."

Eerder noemde de VVEM al een bedrag van 500 miljoen euro. "Bij die berekening gaan we ervan uit dat we rond 1 april weer kunnen opstarten. Echt veel langer moet het zeker niet gaan duren, dan ontstaan er nog veel grotere problemen."

De sector wil ook snel met de overheid om de tafel gaan zitten om te kijken of er wel evenementen mogelijk zijn binnen de beperkingen die nu zijn vastgesteld.

Lees ook: Kunnen we dit jaar nog op reis? Zo is de situatie in jouw vakantieland (+)