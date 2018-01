Nederlands jongetje (10) kan niet meer aanzien dat mama door papa wordt mishandeld en belt de politie Christy Dollen

29 januari 2018

15u11

Bron: AD.nl 4 Een 10-jarig Nederlands jongetje heeft gisteren de politie gebeld, omdat hij het niet kon aanzien en horen hoe zijn moeder werd mishandeld. Dat schrijft politiebureau Leidschendam-Voorburg op Facebook.

De agenten noemen de jongen Daan (gefingeerde naam). Het kind van 10 jaar had zich gisteren in Den Haag opgesloten in zijn kamer. Hij kon er niet meer tegen dat zijn moeder klappen kreeg van zijn vader. Het was niet de eerste keer dat de moeder zo hard werd aangepakt, maar gisteren was Daan voor het eerst dapper genoeg om de politie te bellen.



Agenten troffen in de woning de geëmotioneerde en mishandelde moeder aan. Zij heeft zelf nooit aangifte durven doen, omdat ze bang was voor de gevolgen. "Daarom zijn wij ontzettend trots op Daan en dat hebben wij hem laten weten ook", aldus de politie. De man is opgepakt en het gezin krijgt hulpverlening. De politie roept mensen op die te maken hebben met huiselijk geweld toch het alarmnummer te bellen. "Neem een voorbeeld aan Daan", klinkt het.