Nederlands gezin zat al negen jaar in schuilkelder: "Kinderen wisten niet dat er nog andere mensen bestonden"

15 oktober 2019

11u12

Bron: AD.nl 742 De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold een gezin aangetroffen dat in volledige afzondering leefde en zou hebben gewacht op ‘het einde der tijden’. Het gezin, een vader met zes kinderen, zat al negen jaar in de kelder.

Nadat een van de kinderen (25) in verwarde toestand in een Nederlandse kroeg opdaagde, werd de politie verwittigd. De politie doorzocht de verlaten ogende en dichtgetimmerde boerderij en ontdekte achter een kast een trap naar een kelder. Daar zaten een vader en zes kinderen, allen tussen de 16 en 25 jaar.

Onder de radar

Een man die werd aangehouden nabij de woning, weigerde eerst mee te werken met de politie. Over de identiteit van de 58-jarige man kan de politie nog niks zeggen, wel liet burgemeester Roger De Groot tijdens een persconferentie weten dat het niet om de vader van het gezin gaat. Het zou gaan om de huurder van het pand. De vader zou op bed liggen sinds hij een hersenbloeding kreeg.



De Groot sprak nog van “provisorisch ingerichte woonruimtes waarin het gezin een teruggetrokken bestaan” leidde. Een aantal van de kinderen stond niet ingeschreven bij de burgerlijke stand, wat kan verklaren dat ze onder de radar van bijvoorbeeld de zorginstanties zijn gebleven.

De gezinsleden zijn intussen ondergebracht op een veilige plek, zei de burgemeester, die benadrukte dat hun behoefte aan rust wordt gerespecteerd.

Groentetuin en geit

RTV Drenthe meldt dat het gezin zichzelf in leven hield met een groentetuin en een geit. Een buurman dacht dat er alleen een man in de boerderij woonde, de kinderen werden nooit gezien. Zij zouden dan weer geen idee hebben gehad dat er nog andere mensen op de wereld bestonden. Op het terrein liepen alleen een paar ganzen en een hond.

Moeder

De moeder van het gezin is al langer dan negen jaar dood. De vader nam met zijn kinderen na de dood van de moeder intrek in de boerderij. Er zijn geen aanwijzingen dat de moeder is begraven in de tuin, zoals eerder wel werd gemeld als mogelijkheid.

Onverharde weg

Ruinerwold is een dorp van ongeveer 4.000 inwoners in het zuidwesten van Drenthe. Het gezin woonde een eindje buiten het dorp, in het buurtschap Berghuizen. Daar wonen nog geen 200 mensen.

Het gezin woonde op een boerderij die een eindje van de weg af ligt. Er loopt een bruggetje naartoe, de boerderij is alleen via een onverharde weg te bereiken. Van een afstand oogt het erf rommelig. Op het domein staat een enorme groentetuin en ook veel schuurtjes. De omgeving van de woonst is nu afgesloten door de politie.

Eigenaar “wist van niets”

Het pand staat op naam van de echtgenote van een prominent inwoner van Ruinerwold, Klaas Rooze. Hij is onder meer voorzitter van de VVD in de gemeente De Wolden en werd vorig jaar nog onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze familie weet echter van niets. Ze verhuurden het pand alleen maar. “We zijn er sprakeloos van dat zoiets in ons huis is gebeurd’’, zegt echtgenote Alida Rooze.

“We wisten helemaal van niets. We hebben dit pand al een aantal jaren aan één persoon verhuurd, maar lezen nu in de media dat er blijkbaar nog een man met kinderen woonden. We hebben geen idee wie dit zijn.’’

“Ontzet door het nieuws”

Buren zijn ontzet door het nieuws. “Ik sta te trillen op mijn benen”, zegt de achterbuurman van de boerderij waar het gezin gevonden werd. “Ik zag daar altijd maar één man. Die was er iedere dag. Maar van kinderen weet ik niets.”

We hebben zes meerderjarigen aangetroffen, daar is zorg en aandacht voor. Alle scenario’s staan nog open. Ons onderzoek is in volle gang en meer informatie kunnen we op dit moment niet delen. Politie Drenthe(@ poldrenthe) link