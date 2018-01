Nederlands gezin duikt onder na geëscaleerde ruzie op Facebook: "Het is een nachtmerrie" Johan van Grinsven

19 januari 2018

13u00

Bron: Brabants Dagblad 55 Jonge kinderen die door een paar puberjongens gepest zouden zijn, een vernield fietsje, scheldpartijen, een handgemeen, bedreigingen via Facebook en een gezin uit het Nederlandse Boxtel (Noord-Brabant) dat uit angst onderduikt. Of hoe een klein conflict escaleerde.

Enkele kinderen laten afgelopen zaterdagmiddag een verjaardagsfeestje in Boxtel even voor wat het is en gaan buiten spelen, op het skate- en basketbalveldje aan de Gezworenen, in het Nederlandse Boxtel. De jarige jongen, 5 jaar oud, gaat mee. Volgens zijn moeder worden ze daar gepest door enkele rondhangende 16-jarige jongens. Daarbij wordt ook een loopfietsje vernield. De moeder komt naar het veldje en confronteert het groepje met hun gedrag. Een van de omstanders, een man, doet dat robuuster in woord en gebaar, wat leidt tot scheldpartijen en een handgemeen. Een jongen wordt door de man tegen de grond gedrukt en loopt verwondingen op. Een ander krijgt ook klappen.

Ik heb een strafblad van hier tot Tokio. Arnold Hoste, de vader die het bericht op Facebook plaatste

Het voorval wordt gefilmd met een smartphone en de vader van een van de jongens zet het fragment een dag later op Facebook. Het stukje van zes seconden toont hoe een volwassen man een jongen tegen de grond drukt. Een vrouw in een paarse jas staat erbij. Met het bericht op Facebook wil de vader achterhalen wie de jongens ongefundeerd mishandeld heeft, want zo ziet hij het.

33.000 keer bekeken

Zijn Facebookbericht wordt in de dagen erna 33.000 keer bekeken, bijna 200 keer gedeeld en krijgt een stortvloed aan reacties: ongezouten commentaar, verwensingen en al dan niet verkapte bedreigingen. De vrouw in de paarse jas voelt zich daardoor tot doelwit geworden. Te meer omdat de vader die het bericht op Facebook zette, niet onbesproken is. Arnold Hoste geeft dat ruiterlijk toe: "Ik heb een strafblad van hier tot Tokio".



Vlucht

De vrouw in de paarse jas probeert de stroom aan negatieve reacties op Facebook nog te keren door haar kant van het verhaal te vertellen, als reactie op het bericht van Hoste. Ze doet dat onder het pseudoniem De Vrouw Met Paarse Jas. Haar streven faalt, de verwensingen en bedreigingen houden aan. Die neemt zij zo serieus dat ze met haar gezin uit eigen beweging vlucht uit Boxtel, nadat er volgens haar zeggen enkele mannen dreigend bij haar huis verschenen.

De vrouw, die anoniem wil blijven en alleen over haar ervaringen wil praten, zegt: "Natuurlijk ben ik bang. Voor mijn gezin. We zijn zelfs zo bang dat we niet langer dan één dag op dezelfde plaats blijven."

Eigenlijk kan ze niet bevatten waar ze in terecht is gekomen. Zo heeft het gezin een normaal leven en nu is het op de vlucht. "Het is een nachtmerrie. Ik heb niks verkeerd gedaan. Moet je dan onrecht slikken omdat je bang bent dat op sociale media iets verkeerd wordt uitgelegd? Ik ben geschokt wat sociale media teweeg kunnen brengen. Wat er werkelijk gebeurde, is uit zijn verband gerukt. Er is zoveel haat gespuid, zoveel bedreigingen, door mensen die ik niet ken."

Niet verantwoordelijk

Arnold Hoste voelt zich daar niet verantwoordelijk voor. "Ik heb geen haat verspreid, alleen via Facebook willen achterhalen wie de mensen zijn die de jongens hebben mishandeld. Zij moeten zich verantwoorden voor hun daden. Niet tegenover mij, maar tegenover politie en justitie."



Op de vraag hoe het verder moet, heeft de gevluchte moeder geen antwoord. "Ik hoop nog steeds dat ik het met de ouders van de jongens uit kan praten. Maar dat aanbod leidde eerder tot agressieve reacties. De politie heeft ook tevergeefs proberen te bemiddelen."



Voorlopig blijft het gezin weg uit Boxtel. "Nu telt onze veiligheid. We zien wel wat daarna gebeurt."

Mijn doel is bereikt: mensen duidelijk maken dat ze te allen tijde met hun poten van kinderen af moeten blijven Arnold Hoste

'Doel bereikt'

Hoste zegt geen behoefte te hebben om met haar of andere betrokkenen te praten. "Mijn doel is bereikt: mensen duidelijk maken dat ze te allen tijde met hun poten van kinderen af moeten blijven. Nu laat ik het recht zijn werk doen."

De politie laat weten dat de zaak nog in onderzoek is en vraagt iedereen kalm te blijven en geen eigen rechter te spelen. Burgemeester Mark Buijs sluit zich daar bij aan. Omdat een bemiddelingspoging door de politie mislukt is, probeert de gemeente nu de lont uit het kruitvat te halen, aldus de burgemeester. "Maar daarover wil ik niet in details treden."