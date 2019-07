Nederlands gezin crasht met minibusje in Duitsland: vader en kind omgekomen kg

28 juli 2019

14u04

Bron: Belga 0 Bij een zwaar verkeersongeval zondag op de A8 nabij München zijn een 43-jarige Nederlandse man en een 3-jarig kind om het leven gekomen. De 39-jarige moeder en twee kinderen van 11 en 13 jaar oud raakten zwaargewond. Dat meldt de Duitse politie.

Het ongeval vond vandaag om 7.30 uur plaats nabij de gemeente Brunnthal. Het minibusje kwam in een bos naast de snelweg terecht en knalde tegen een boom. De kinderen raakten na de klap in het busje gekneld en de brandweer moest hen eruit ontzetten.



De moeder en twee andere kinderen zijn zwaargewond en verkeren in levensgevaar, aldus de politie. Voorlopig blijft de oorzaak van het ongeluk onduidelijk. De A8 was een tijdje afgesloten in de richting van Salzburg.