Nederlands experiment met verkoop van legale wiet gaat gepaard met ontmoedigingscampagne IB

03 april 2018

05u54

Bron: Belga 1 Het experiment met de verkoop van legaal geteelde wiet in Nederland gaat gepaard met een voorlichtingscampagne over de risico's. Dat schrijft de Volkskrant op basis van het conceptwetsvoorstel dat de legale teelt mogelijk moet maken. Het experiment gaat vijf jaar en twee maanden duren en begint op zijn vroegst eind 2019.

Op de verpakking van de wiet zal de samenstelling staan, de hoeveelheid van de werkzame stof en een uitleg over de gezondheidsrisico's, aldus de Volkskrant. De telers die de wiet gaan kweken, worden geworven via een openbare aanbesteding en de kweek vindt onder toezicht plaats. "Het gaat om een kostbaar product dat onder geen beding mag weglekken naar het criminele circuit", citeert de krant uit het wetsvoorstel.

Recreatief gebruik

In het Nederlandse regeerakkoord is afgesproken dat in een aantal gemeenten geëxperimenteerd zal worden met het telen van wiet voor recreatief gebruik. De proef moet onder meer duidelijk maken of de criminaliteit afneemt door legale teelt.

Strafrechtexpert Cyrille Fijnaut zegt in de krant dat het experiment in strijd is met internationale verdragen.