Exclusief voor abonnees Nederlands ex-model: “Ik ben verkracht door de meisjesleverancier van Epstein” Sander van Mersbergen

14 augustus 2019

21u28

Bron: AD.nl 0 Zaak-Epstein Thysia Huisman, een voormalig Nederlands model, zegt op haar 18de te zijn verkracht door een Fransman die een belangrijke schakel lijkt in het seksnetwerk van de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. De vermeende dader, Jean-Luc Brunel, zou een belangrijke ‘leverancier’ van jonge meisjes geweest zijn.

De verkrachting vond volgens Huisman, nu 46, plaats in 1991 nadat ze gedrogeerd was. Brunel was destijds een grote naam in de Parijse modewereld. Huisman hield het verhaal jarenlang voor zich, maar komt er nu mee naar buiten in de hoop dat hij alsnog boet voor zijn daden. Ze is niet de enige vrouw die de Fransman beschuldigt. “Ik ben een van de velen.” Voor Huisman begon het verhaal in september 1991.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis