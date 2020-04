Nederlands dorpje op 20 km van Belgische grens in holst van de nacht ontruimd door verwoestende natuurbrand KVDS

22 april 2020

12u09

Bron: ANP, Belga 0 De politie heeft afgelopen nacht het dorpje Herkenbosch in Nederlands Limburg ontruimd. De 4.200 inwoners moesten in allerijl hun huizen verlaten als gevolg van een natuurbrand in Nationaal Park de Meinweg. Daardoor kwam een grote hoeveelheid rook en koolmonoxide (CO) in de lucht. Omdat dat laatste een giftig en reukloos gas is, werd geen risico genomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De evacuatie begon even voor middernacht en was om 6 uur vanmorgen afgerond. Herkenbosch oogt nu als een spookdorp. De zonovergoten straten zijn helemaal leeg. Hier en daar staat nog een eenzame wagen geparkeerd en op de parkeerplaats aan de sportvelden staat een lijnbus tevergeefs te wachten op passagiers. Alleen het gekwetter van vogels is te horen. En af en toe een brandweersirene in de verte. (lees hieronder verder)

De gemeente Roerdalen – waarvan Herkenbosch een deelgemeente is – besloot tot de ontruiming over te gaan omdat Herkenbosch constant onder de rook van de hevige natuurbrand in de Meinweg zat. Daardoor kwam er te veel koolmonoxide in de lucht. Eerst werden twee zorginstellingen geëvacueerd, daarna volgde de rest van het dorp.





De meeste inwoners vertrokken zelf met de auto en zijn opgevangen door familie of vrienden. Wie daar niet terecht kon, was welkom in onder meer de sporthal in het naburige Vlodrop, waar het Rode Kruis bedden had neergezet. Wie geen eigen vervoer had, kon met een speciale bus daarheen. Woensdagmiddag horen zij óf en wannéér zij weer terug naar huis kunnen. (lees hieronder verder)

Intussen is het dorp afgezet met hekken. Politieagenten houden een oogje in het zeil, zodat de verlaten woningen en bedrijven geen ongewenste gasten lokken. Ze gebaren naar automobilisten dat het dorp verboden gebied is. Er hangt ook een helikopter in de lucht die de brand zelf inspecteert. (lees hieronder verder)

De grote bos- en heidebrand in Nationaal Park de Meinweg brak maandag uit en heeft al zeker 175 hectare – ongeveer 230 voetbalvelden – natuur verwoest. Ook in de Deurnsche Peel ten oosten van Eindhoven woedt een natuurbrand. Daar gaat het om een veenbrand. De rookwolken zijn tot ver in de omtrek te zien en daar worden ook woensdag nog blushelikopters van het leger ingezet.

Ontoegankelijk

De brandweer heeft de grootste moeite het vuur in Deurne onder controle te krijgen, vooral ook omdat een deel van het gebied waar de brand woedt, ontoegankelijk is. Dinsdagavond laat breidde de brand zich nog altijd uit. Eerder die dag waren een 50-tal woningen in de directe omgeving ontruimd. De bewoners brachten de nacht elders door, maakte de gemeente bekend. Een crisisteam bekijkt nu hoe de brand zich ontwikkelt en wanneer de bewoners weer naar huis kunnen. (lees hieronder verder)

Enkele natuurbranden in het Brabantse Moergestel en Weerribben in Overijssel zijn dan weer onder controle. In Moergestel is de brandweer nog bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait en in Overijssel is het vuur al volledig gedoofd. De brand bij Weerribben was dinsdag moeilijk bereikbaar voor de brandweer, waardoor boten moesten worden ingezet. Een groot deel van de 8 tot 10 hectare van het natuurterrein is verwoest door het vuur.

Het is erg droog in Nederland en dat vergroot de kans op natuurbranden.

Lees ook: Dit is een waanzinnig weekendhuis, tenzij je hoogtevrees hebt

Bekijk ook:

Nederland heropent scholen vanaf 11 mei



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.