Nederlands dorp Katwijk vreest voor Project X-feest en neemt maatregelen: “Relschoppers worden tegengehouden" Redactie

06 december 2018

16u51

Bron: AD.nl 0 Burgemeester Wim Hillenaar van de Nederlandse gemeente Cuijk is niet van plan om de bezoekers van een project X-feest in zijn dorpje Katwijk toe te laten. “Er komt geen feest in Katwijk”, laat hij in een officiële verklaring weten.

Aanleiding is volgens de gemeente het ‘kapen’ van een onschuldige feestuitnodiging van een 15-jarig meisje uit Katwijk. Zij schreef op Snapchat: “Vrijdag feest bij mij iedereen mag komen”.



Iemand kaapte haar berichtje vanmiddag en plaatste het op Facebook als een Project X-feest in Katwijk. Ongeveer 8.000 mensen reageerden daarop aanwezig te willen zijn. Nog eens 18.000 mensen lieten weten ‘geïnteresseerd’ te zijn.



Het Facebookevenement is inmiddels offline gehaald maar de gemeente Cuijk wil niets aan het toeval over laten. Ze verwittigden de politie die de al dan niet escalerende situatie in de gaten zal houden.

Kwaadwillenden

Hillenaar: “Ik spreek namens de gemeenschap van Cuijk - en in het bijzonder de verontruste bewoners van het kerkdorp Katwijk - wanneer ik zeg dat onze inzet is en blijft om ervoor te zorgen dat personen van buiten Cuijk, die vrijdag met verkeerde bedoelingen hier naar toe komen, worden tegengehouden”, zegt hij in een reactie op de onrust en opschudding die is ontstaan in het dorp en de gemeente.

Personen van buiten Cuijk met verkeerde bedoelingen worden tegengehouden. Wim Hillenaar

Buurtbewoners zijn bezorgd. Ze laten weten dat ze niet zitten te wachten op een massa die Katwijk, een dorp met ruim vijfhonderd inwoners, plots onveilig maakt. “Ik hoop dat de politie en de gemeente ons beschermen’’, meldt een van hen. Op de vermelde feestlocatie was niemand aanwezig om commentaar te geven.

Op basis van de informatie die in samenwerking met de politie vergaard en geduid is, houdt de gemeente volgens de burgemeester rekening met meerdere opties. “Gezien de omstandigheden kunnen we niet anders dan ons voorbereiden op alle mogelijke scenario’s.”

Whatsapp-groepen

Behalve een evenement is eveneens een pagina aangemaakt op Facebook: ‘Project X Katwijk’. Ook bestaan diverse WhatsApp-groepen, waaronder één met meer dan 250 leden. In die groep wordt opgeroepen om 22 uur te verzamelen bij de McDonald’s om vervolgens naar Katwijk te gaan.

De oprichter van de WhatsApp-groep stelt niks te maken te hebben met de wijze waarop die nu wordt gebruikt. Volgens hem was de groep oorspronkelijk bedoeld om een afspraak te maken om “gezellig iets te gaan drinken”. Hij vertelt dat de groep gekaapt is en dat hij die daarom ook heeft verlaten: “Verder ben ik er klaar mee. Je bent al de derde die belt”.

Haren

In het Groningse Haren liep een Project X-feest, genoemd naar de gelijknamige Hollywoodkomedie, in september 2012 ook al volledig uit de hand. Na een uitnodiging voor een verjaardagsfeest voor een meisje op sociale media kwamen duizenden jongeren richting het dorp. Met vernielingen en rellen als gevolg. Ook in Arnhem dreigde een Project X-feest plaats te vinden. Daarom werd een noodbevel uitgevaardigd door toenmalig burgemeester Pauline Krikke.