Nederlands dodental door coronavirus stijgt met 39 procent, naar 106

20 maart 2020

16u17

Bron: Belga 0 Het aantal doden door het coronavirus in Nederland is in een dag opgelopen van 76 naar 106. Dat is een stijging van 39 procent. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de laatste cijfers over de virusuitbraak vrijdagmiddag bekend.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn tot nog toe 643 patiënten met de longziekte Covid-19 opgenomen. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn genezen en het ziekenhuis hebben verlaten.

Intensive care

Op de afdelingen intensive care liggen nu zeker 222 patiënten. Dat is het laatste cijfer van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in Nederlandse ziekenhuizen. Daaruit blijkt ook dat een minderheid van de overleden patiënten op de intensive care was opgenomen. Daar zijn tot nu toe 19 mensen overleden aan Covid-19.



De meeste overledenen zijn ouderen. Volgens het RIVM was de jongste 63 jaar en de oudste 95 jaar.

Van de bijna 3.000 mensen bij wie besmetting is vastgesteld, komen er ruim 1.000 uit de zuidelijke provincie Noord-Brabant. In Zuid-Holland zijn 405 mensen positief getest, in het zuidelijke Limburg 366 en in Noord-Holland 353.

Zorgpersoneel

Het werkelijke aantal besmettingen is onbekend, maar ligt zeker hoger, omdat lang niet meer iedereen die mogelijk het virus heeft opgelopen wordt getest. Dat gebeurt alleen nog met mensen die zich ernstig ziek bij ziekenhuizen melden, mensen uit risicogroepen die klachten hebben en zorgpersoneel. Onder die laatste groep is het virus dan ook bij relatief veel mensen vastgesteld: 725.

De toename van het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland schommelt van dag tot dag. De toename bedroeg vrijdag 31 procent ten opzichte van een dag eerder.

“Grenzen met België en Duitsland openhouden”

Nederland wil de grenzen met België en Duitsland openhouden, zodat goederen nog kunnen worden aangevoerd en grenswerkers in vitale beroepen naar hun werk kunnen gaan. Dat liet de Nederlandse premier Mark Rutte verstaan tijdens zijn wekelijke persconferentie in Den Haag.

“Het is belangrijk dat we er in slagen zo lang mogelijk, en als dat kan helemaal, die grens open te houden met Duitsland en België, omdat over die grens goederen gaan (...), maar ook omdat er heel veel grenswerkers zijn die vanuit Duitsland in Nederland werken, of Belgen in Nederland, of omgekeerd”, aldus Rutte.µ

Kritisch over Nederlanders die bij ons komen tanken

De premier was echter kritisch over Nederlanders die over de grens trekken om te tanken of voor een uitstap. “We hebben niet voor niets een reisadvies afgegeven. Het is geen ‘business as usual’. Ik hoop dat de paar mensen die dat nog niet door lijken te hebben, het doorkrijgen.”

De strijd tegen het coronavirus is volgens Rutte voor Nederland “de grootste crisis in vredestijd” sinds de Tweede Wereldoorlog, groter dan de oliecrisis van 1973. Verder roept hij de Nederlanders op elkaar aan te spreken om voldoende afstand te houden, en hekelde hij opnieuw het hamstergedrag. Hamsteren is “achterlijk, een soort massahysterie. Er is geen aanleiding voor.”

Koning Willem-Alexander zal Nederland vrijdagavond toespreken over de coronacrisis. “Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel bijzonder en heel waardevol is”, zei Rutte nog.

