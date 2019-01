Nederlands bergingsbedrijf kocht mogelijk Iraaks politicus om IB

27 januari 2019

23u57

Bron: Belga 0 Mammoet, dochter van Nederlands grootste familiebedrijf SHV, heeft een invloedrijke Iraakse politicus betaald om de minister van Olie gunstig te stemmen in een zakelijke kwestie. Dat blijkt uit onderzoek van de krant NRC.

Het zwaartransportbedrijf betaalde de parlementariër een vaste, maandelijkse vergoeding én stelde hem een beloning in het vooruitzicht. Het Openbaar Ministerie deed al onderzoek naar enkele van in totaal zeven dochterbedrijven van SHV, eigendom van de vermogende familie Fentener van Vlissingen.

SHV spreekt in een vertrouwelijke memo zelf over een "redelijke verdenking" van "een strafbaar feit" in Irak, namelijk: "omkoping van een buitenlandse official".