Nederlands bedrijf werft bouwvakkers voor grensmuur van Trump Bram van der Heijden

03 april 2019

13u47

Bron: AD 0 Het bedrijf The Next Crowd uit Nederweert, in Nederlands Limburg, gaat bouwvakkers en andere werklui rekruteren voor de bouw van de muur van de Amerikaanse president Donald Trump, die wordt gebouwd op de grens van de Verenigde Staten en Mexico.

Het in 2017 opgerichte bedrijf is gespecialiseerd in het maken van digitale vacaturewebsites voor projecten. De Amerikaanse overheid schreef een aanbestedingsprocedure uit voor bedrijven die een website konden bouwen om snel aan voldoende arbeidskrachten te komen voor de bouw van de muur.

“Tot onze verbazing kwamen wij als winnaar uit de bus”, vertelt Lizette Bos van The Next Crowd tegen De Limburger. “Toen we gevraagd waren om in te schrijven op de aanbesteding dachten we nog dat het een grap was. Maar morgen gaat de recruitmentwebsite online.”

Noodtoestand

De Amerikaanse president riep half februari de noodtoestand uit zodat hij toegang zou krijgen tot fondsen voor de bouw van een muur op de grens. Hij rechtvaardigde de noodtoestand door te stellen dat er een crisis van drugs en mensensmokkel is aan de grens. Volgens critici is helemaal geen sprake van een noodsituatie en misbruikt de president zijn bevoegdheden.

Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden stemde voor het intrekken van de noodtoestand, maar Trump maakte vervolgens gebruik van zijn vetorecht om toch zijn belofte aan de Amerikaanse kiezers waar te kunnen maken.

1 miljard dollar

Het Amerikaanse Congres liet eerder weten dat het 1 miljard dollar (880 miljoen euro) vrijmaakt voor de start van de bouw van een muur langs de grens met Mexico. Het geld wordt gereserveerd voor de aanleg van ruim 90 kilometer aan hekken, wegen en verlichting aan de grens van de Verenigde Staten en Mexico.

Trump liet weten in totaal 8 miljard dollar te willen uittrekken voor de muur. De volmachten van de noodtoestand wilde hij gebruiken om 3,6 miljard dollar uit het budget van het Pentagon aan te wenden, met zijn gewone macht wilde hij vervolgens elders nog 3,1 miljard halen.

De minister van Defensie Patrick Shanahan heeft het geniekorps van het Amerikaanse leger vorige maand toestemming gegeven te beginnen met het project voor de aanleg van het zes meter hoge grenshek in de gebieden bij Yuma en El Paso.