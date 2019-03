Nederlands bedrijf dat safehouses voor politici en getuigen levert, hielp ook criminelen Redactie

16 maart 2019

11u22

Bron: AD.nl 0 Informatie over adressen van zogenaamde safehouses - zwaarbeveiligde woonhuizen of appartementen waar de politie bedreigde personen, zoals undercoveragenten en informanten onderbrengt - is mogelijk in criminele handen.

SMS Facility Group is een Nederlands bedrijf dat zogenaamde ‘safehouses’ aanbiedt voor bedreigde politici en mogelijk zelfs bedreigde getuigen. Maar nu staat datzelfde bedrijf centraal in een onderzoek naar ‘spookwoningen’ waarin vorige week drugs en 6,5 miljoen euro cashgeld zijn gevonden. Dat bevestigen bronnen binnen de politie aan deze krant.



De spookwoningen waar het om gaat, stonden in de Haagse wijk Ypenburg. Het gaat om dure huizen en appartementen, die criminelen gebruiken om anoniem in te verblijven, en om spullen te bewaren die uit het zicht van de politie moeten blijven. SMS Facility management was de schakel tussen de eigenaar van de appartementen en de criminele bewoners. “In het verleden regelde dat bedrijf ook safe houses,’’ bevestigt een bron tegenover deze site.

Volgens De Telegraaf verzorgde dat bedrijf ook de huisvesting van PVV-leider Geert Wilders. De korpsleiding laat in een reactie aan die krant dat ze “met meerdere partijen zaken doet als het gaat om de huur of aankoop van safehouses”. “Uit veiligheidsoogpunt vertelt de politie niet om welke partijen het gaat. Wat de politie wel kan zeggen, is dat er geen indicatie is dat de veiligheid van bewoners van safehouses in het geding is geweest.”

Goede contacten

Op de website van SMS Facility Management is niets terug te vinden over het werk van het bedrijf voor de overheid. Het bedrijf is op diverse vlakken van het vastgoedbeheer, aldus de pagina. Wat wel wordt gemeld: “Het beheren van vastgoed vereist goede contacten. SMS Facility Group heeft een groot netwerk van betrouwbare onderaannemers. We werken al lang samen met die bedrijven en hebben er goede ervaringen mee.”

Het is overigens niet de eerste keer dat er een mogelijk lek wordt ontdekt in de beveiligingsentourage van Wilders. Politiemedewerker Faris K. van de Dienst Bewaken en Beveiligen en eerder betrokken bij de beveiliging van politicus Geert Wilders, zou politie-informatie hebben gedeeld in zijn privéomgeving. Hij schepte tegen verschillende vrouwen op over zijn werkzaamheden.