Nederlanders willen zelf vluchtelingen ophalen in Griekenland: bus van 'We Gaan Ze Halen' is na 120 km gestrand nabij Eindhoven Elisa Heisen

21 december 2018

15u47

Bron: AD.nl 2 Een oude stadsbus die vanmorgen vanuit de Nederlandse stad Utrecht naar Griekenland is vertrokken om vluchtelingen op te halen, is al gestrand. Het voertuig van de actiegroep ‘We Gaan Ze Halen’ kampt met motorproblemen en staat na 120 kilometer stil nabij Eindhoven.

Na zo'n 120 km, voorbij Eindhoven, begint de Duitse voormalige OV-bus te piepen. Volgens chauffeur is luchtdruk o.a. voor de deuren en rem weggevallen. Er wordt gebeld met een monteur, staan stil. #wegaanzehalen pic.twitter.com/JCWB9hMaKW christiaanpaauwe(@ Chrisatepaauwe) link

Dat blijkt uit een tweet van NRC-journalist Christiaan Paauwe. Met tientallen auto’s en een oude verlengde stadsbus is een groep van 70 activisten van ‘We Gaan Ze Halen’, vanochtend vanuit Utrecht vertrokken naar de Griekse hoofdstad Athene. Hun bedoeling is om 150 asielzoekers op te halen, die nu zonder perspectief in Griekse vluchtelingenkampen zitten.

Er is daar sprake van een humanitaire ramp, zegt de actiegroep. De huisvesting in de vluchtelingenkampen zou slecht zijn, er is weinig eten en ook zou volgens de activisten de gezondheidszorg te wensen overlaten.



De actiegroep schreef een brief aan premier Alex Tsipras van Griekenland met het verzoek de vluchtelingen, die nu nog vastzitten in de kampen op de Griekse eilanden, van reisdocumenten te voorzien. Dan kunnen ze met de actievoerders mee terug naar Nederland.



De activisten willen dat Nederland net als Portugal duizend vluchtelingen uit de Griekse kampen opneemt. Ze hebben daarvoor samen met organisaties als Amnesty en PAX een petitie aan de regering opgesteld, die intussen door bijna 45.000 mensen is ondertekend.

‘Ergens beginnen’

Activist Jan de Jong heeft in zijn auto ruimte gemaakt voor een aantal vluchtelingen, maar verwacht niet dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. “Je moet ergens beginnen, daarom doe ik mee. Mensen liggen te creperen voor de poort van Europa. Wij zijn rijk en kunnen dit veranderen”, meent hij.



De activisten zijn over een ding heel stellig: als de vluchtelingen geen papieren hebben, gaan zij niet mee. “Dan gaan zij de bak in, maar wij ook”, legt de Jong uit. “Dat is niet de bedoeling.”



Ook Jaap Boersma uit IJsselmuiden (provincie Overijssel) wil het niet zover laten komen.”We gaan niet mensen smokkelen. We willen vooral tegen Brussel (de Europese Commissie. red), Den Haag (de politieke hoofdstad van Nederland, red.) en de Griekse regering zeggen: doe eens wat. Dit zijn omstandigheden waar niemand in mag zitten”, zegt Boersma. Samen met zijn vrouw doet hij mee aan de tocht om de politiek wakker te schudden, maar ook ‘voor de mensen op Lesbos, die een treurig leven leiden’. Hij vindt het heel mooi dat dit met zoveel mensen gebeurt. “We doen dit echt met zijn allen. We willen dat stukje hoop brengen naar daar waar het ontbreekt.”

Mensen liggen te creperen voor de poort van Europa. Wij zijn rijk en kunnen dit veranderen Jan de Jong, activist

Teruggestuurd

De kans dat de 150 vluchtelingen daadwerkelijk naar Nederland komen, is inderdaad klein. Waarschijnlijk geeft Tsipras de reispapieren niet af en ook de Nederlandse overheid zal niet snel medewerking verlenen aan het initiatief.



De bevoegde Nederlandse staatssecretaris Mark Harbers van de liberale regeringspartij VVD meldde al eerder tegen de krant De Telegraaf: ‘Als Griekenland toestemming mocht geven om vluchtelingen mee naar Nederland te nemen, dan worden deze teruggestuurd.’ Op grond van Europese regels moeten ze namelijk in dat land asiel aanvragen, aldus Harbers (VVD).

Discussie

Hoewel het dus vooral om een symbolische actie gaat, is de discussie bij onze noorderburen de afgelopen dagen flink losgebarsten. Veel mensen vinden het jammer dat de activisten hun energie niet steken in activiteiten die daadwerkelijk het verschil kunnen maken. Er zijn bijvoorbeeld veel stichtingen die naar Griekenland vertrekken om daar ter plekke mensen te helpen. Deze maatregelen zouden juist draagvlak verliezen door de actie ‘We gaan ze halen’.

Ook wordt er gezegd dat Europese landen de druk op Griekenland moeten opvoeren om op een fatsoenlijke manier met vluchtelingen om te gaan. Zo zou er meer financiële steun moeten zijn en een betere infrastructuur moeten worden gerealiseerd. Dit zou het aantal vluchtelingen dat besluit met bootjes de oversteek te wagen, moeten verminderen.