Nederlanders vergapen zich aan lichtshow door nachtwolken Kees Graafland

22 juni 2019

01u44

Bron: AD.nl 0 De hemel boven Nederland werd vanavond op meerdere plekken weer prachtig gekleurd door oplichtende nachtwolken. Net als vorige week genoten veel mensen van het bijzondere natuurverschijnsel en deelden ze hun bevindingen en plaatjes op Twitter.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven deze wolken zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak. Pas nadat de zon ondergegaan is, wordt deze bewolking zichtbaar als een zilver-blauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen, zijn ze waar te nemen.

Helder weer alleen is niet voldoende om lichtende nachtwolken te kunnen zien. Op grote hoogte, zo’n 80 tot 85 kilometer, moeten de condities ook gunstig zijn voor het ontstaan van ijskristallen. De lichtende wolken komen alleen voor in de maanden rond de langste dag van het jaar.

Veel hemelstaarders - van Den Haag tot aan de Waddeneilanden - zetten foto’s van hun waarneming op Twitter. Hieronder een selectie:

Marco Verhoef on Twitter Het is een ware show nu. Lichtende nachtwolken! #noctilucentclouds

Lisa on Twitter Ook hier #LichtendeNachtwolken

Marcel Hulshof on Twitter Oplichtende nachtwolken #groningen #groningencity https://t.co/1Nq54GvGO4

Peter on Twitter Lichtende nachtwolken boven #DenHaag

Cees Bol on Twitter Ondertussen op #Ameland #LichtendeNachtwolken #nachtwolken #wadden https://t.co/BBnwfkrOj9

🌤️ harm on Twitter Echt spectaculair mooie lichtende nachtwolken te zien nu.

Weerplaza.nl on Twitter Een fantastisch gezicht, de lichtende nachtwolken momenteel! Zeer zeldzaam helder en duidelijk. Kijk richting het noordnoordwesten. #nlc