Nederlanders kloppen Tsjechische ober tot moes, maar die wuift excuses weg: "Ze doen dit puur voor de rechtszaak" Victor Schildkamp

12 juli 2018

16u11

Bron: AD.nl 2 De Tsjechische ober Mirek, die in april door een groep Nederlanders in elkaar werd geslagen in Praag, hecht weinig waarde aan de uitgebreide excuses die zijn voornaamste belager Armin N. deze week aanbood via onze collega's van de Nederlandse krant Algemeen Dagblad . "Dit doet hij vooral als voorbereiding op de rechtszaak", zegt Jiri Brych, vriend en woordvoerder van Mirek.

Armin N. uit Den Haag bood dinsdag vanuit de gevangenis in Praag openlijk zijn excuses aan voor de zware mishandeling in een restaurant in Praag, eind april. Ook bood hij in een brief aan alle Nederlanders zijn verontschuldigingen aan "voor het voorval en de schaamte die het heeft gebracht aan Nederland en de mensen thuis". Armin vertelde dat hij ook Mirek zelf heeft benaderd om zijn excuses over te brengen en te beloven hem en zijn familie financieel te zullen ondersteunen.

Symbolisch

Mirek heeft inmiddels kennisgenomen van het verhaal. Via Jiri Bryck laat hij weten: "We hebben al vaker excuusbrieven ontvangen van beide beschuldigde personen. In deze brieven verontschuldigden ze zich en boden ze in het algemeen hulp aan. Hun aanbod is echter alleen symbolisch. Hun advocaten hebben zich ook al tot ons gericht, maar zonder concrete aanbiedingen. Tot nog toe zijn alle verontschuldigingen en aanbiedingen onoprecht, en vooral bedoeld om iets te bereiken in de rechtbank. Wij wachten af tot het onderzoek is afgerond en of deze zaak gekwalificeerd zal worden als een poging tot moord."



De 36-jarige Mirek was eind april het zwaarste slachtoffer van een vechtpartij tussen een groep obers van het Praagse restaurant Polpo en een groep van zeven Nederlanders die een vrijgezellenfeest vierden in de Tsjechische hoofdstad. De ruzie zou zijn ontstaan toen de feestvierders met eigen drank op het terras van het restaurant gingen zitten en de obers hun vertelden dat dat niet de bedoeling is.

De Haagse broers Armin en Arash N. zitten als enige twee aanvallers van Mirek nog vast. Met name sportinstructeur Armin sloeg vele malen in op Mirek, die op dat moment op straat lag. Mirek hield daar onder meer een gebroken kaak, een verbrijzeld oog en een zware hersenschudding aan over. Hij zit nog steeds ziek thuis.