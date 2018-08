Nederlanders die in Praag ober aanvielen, dreigen nu voor poging tot moord veroordeeld te worden Victor Schildkamp

07 augustus 2018

13u44

Bron: AD.nl 1 De twee Nederlandse broers die vastzitten voor het in elkaar slaan van een Praagse ober, dreigen een nog zwaardere straf te krijgen dan aanvankelijk werd gedacht. Justitie in Tsjechië heeft de aanklacht verzwaard van zware mishandeling naar poging tot moord voor in elk geval een van de broers. Dat melden Tsjechische media.

De straf voor zware mishandeling met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kon uitdraaien op vijf tot twaalf jaar cel. Na het lezen van de medische dossiers wordt in elk geval een van de broers nu vervolgd voor poging tot moord. Daardoor riskeert hij tien tot achttien jaar cel. Het zal waarschijnlijk gaan om Armin N., de man die op bewakingsbeelden al kloppend te zien is op de dan al lang op de grond liggende ober. Zijn broer Arash schopt de ober nog in zijn rug.

Vrijgezellenfeest

Armin en Arash maakten in april deel uit van een groep van zeven Nederlanders die een vrijgezellenfeest vierden in Praag. Toen zij met eigen drank op het terras van restaurant Polpo zaten, kregen ze ruzie met de obers. Daarbij werd ober Mirek zo zwaar mishandeld dat hij lang in het ziekenhuis lag en nu nog steeds niet werkt.

De andere vijf belagers van de ober kwamen er met vrijspraak of voorwaardelijke celstraffen vanaf. Enkel Armin en Arash zitten nog vast. Zij deelden de hardste klappen uit, zo was goed te zien op beelden van een bewakingscamera.

Spijt

Hagenaar Armin N., sportinstructeur van beroep, betuigde onlangs in het AD uitgebreid spijt van zijn daad. Hij heeft de familie van Mirek financiële hulp aangeboden. De ober reageerde daar afwijzend op en ziet de spijtbetuiging als onoprecht en een poging om strafverlaging te krijgen.

Bekijk hieronder de beelden van de mishandeling: