Nederlanders die in lawine terechtkwamen waren “doorgewinterde professionals” én liefhebbers van off-piste skiën Ton Voermans en Raymond Boere

10 november 2019

15u14

De twee omgekomen Nederlanders bij het lawine-ongeluk in het Oostenrijkse Sölden waren beiden skileraar. Het gaat om Stephan Verheij (39) en Roy Brink (33). De twee werkten voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in avontuurlijke wintersportreizen.

“En dan krijg je het bericht dat je als moeder nooit wilt horen. Wat onverwerkbaar is”, deelt moeder Helga op Facebook het afgrijselijke nieuws dat ze zojuist uit Sölden heeft vernomen. Haar zoon, Stephan Verheij is een van de slachtoffers van de lawine. “Lief kind, lieve zoon, lieve Stephan. Ik heb geen woorden alleen maar peilloos verdriet.’’

Ontroostbaar is niet alleen de moeder van Verheij. Voor de hele snowboardgemeenschap is het een zwarte dag. Met name voor de zogenoemde ‘Freeride community’ waar hij deel van uitmaakte; de liefhebbers van het off-piste skiën.

(Lees verder onder de foto)

De geboren Soesterberger had nog wel een Nederlands paspoort, maar leefde in de Oostenrijkse bergen, vooral in Kaprun, schrijft hij op zijn eigen website. “De hele winter ben ik onderweg in de bergen, als snowboardgids of met vrienden. De ene dag met de lift omhoog, op zoek naar onverspoorde poeder in het skigebied en de andere dag een meerdaagse splitboardtocht vanuit een afgelegen berghut, omringt door ruige bergen en maagdelijke afdalingen.’’

‘Berggeit’

De ‘Extreme Sports’ stroomde zo’n beetje door zijn aderen. Niet alleen pakte hij graag zijn snowboard voor off-piste skiën, nog liever beklom hij de bergen waar nog niemand was geweest. Op het bedrijf Ripstar, waarvoor hij veel werkte, noemden ze hem daarom wel eens een berggeit.

De liefde voor de bergen ging zo ver dat er over zijn avonturen meerdere documentaires gemaakt werden. Zo ging hij splitboarden in Mongolië en snowboarden in de Boliviaanse Andes. Die film werd vorige maand nog vertoond op het Freeride Film Festival in Amsterdam.

Roy ken ik vanaf zijn geboorte. Stephan vanaf zijn vierde. Ik heb ze allebei zelf nog skiles gegeven. Het is verschrikkelijk Stephan Zoetelief, eigenaar van Skicentrum Soesterberg

Verheij was absoluut geen groentje op de piste; hij had het hoogste Oostenrijkse ski-leraardiploma Staatlich en wist precies waarmee hij bezig was. Op de dag dat het mis ging gaf het bedrijf waarvoor hij werkte in Sölden zelfs nog een cursus lawinepieper zoeken. “Bedoeld voor skiërs en snowboarders met geen tot weinig off-piste ervaring of mensen die hun skills en kennis willen opfrissen.”

Dat de lawine hem uiteindelijk zelf fataal zou worden, is een grote schok voor iedereen. “Jouw passie voor de bergen is en blijft een inspiratie voor velen,’’ schreef een vriend.

Ook het verlies van collega Roy Brink waarmee Verheij onder de sneeuw bedolven raakte, laat een diepe indruk na. Stephan Zoetelief, eigenaar van Skicentrum Soesterberg, werd gisteravond gebeld door de familie van Roy. Hij is kapot van het nieuws. “We zijn vanmorgen op de skischool begonnen met een minuut stilte. Het is heel moeilijk vandaag. Roy ken ik vanaf zijn geboorte. Stephan vanaf zijn vierde. Ik heb ze allebei zelf nog skiles gegeven. Het is verschrikkelijk. De vriendin van Roy moet binnenkort bevallen. Beide jongens hebben meer dan tien jaar bij me gewerkt. Stephan gaf snowboardles, Roy skiles.’’

(Lees verder onder de foto)

Oorzaak?

Vele honderden mensen in Utrecht hebben leren skiën en snowboarden bij het tweetal. Stephan woonde in het Oostenrijkse Kaprun, waar hij zijn leven rond de wintersport had opgebouwd. Roy zou zich volgende week opnieuw melden bij Zoetelief om skiles te geven.

Zoetelief tast in het duister over de oorzaak. Stephan Verheij was in het bezit van het hoogste Oostenrijkse ski-leraardiploma het Staatlich. “Ze waren zó ervaren. Stephan is een doorgewinterde professional. Deze jongens wisten echt wat ze deden. Zo’n lawine valt niet zomaar. Geen idee wat er is gebeurd.’’