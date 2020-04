Nederlanders die Duitse NAVO-bunker gebruikten voor cybercrime aangeklaagd ADN

07 april 2020

10u04

Vier Nederlanders zijn in Duitsland officieel aangeklaagd voor cybercrime. Ze zouden een oude NAVO-bunker hebben gebruikt als onderkomen voor een zogeheten bulletproof host. De host werd in september uit de lucht gehaald, na bijna vijf jaar onderzoek. Ook drie Duitsers en een Bulgaar zijn aangeklaagd.

De hoofdverdachte is een 60-jarige Nederlander. Hij kocht het bunkercomplex in 2013 en begon er het serverpark, samen met twee Nederlanders (33 en 25) en een Duitser (52). Later zou een 50-jarige Nederlander zich bij ze hebben aangesloten. Hij had de dagelijkse leiding, zegt het Duitse gerecht.

Dark web

Een bulletproof host is een serverdienst die gebruikers uit het zicht van justitie probeert te houden. Beheerders van zo’n dienst zien meer door de vingers dan reguliere servers. Klanten van de host gebruikten de servers voor ondergrondse marktplaatsen. Die stonden op het dark web, het afgeschermde deel van internet. Ze handelden er onder meer in drugs, vervalste documenten, gestolen gegevens en kinderporno. Ook voerden klanten cyberaanvallen uit via de servers. Ze belaagden bijvoorbeeld meer dan een miljoen routers in Duitsland tegelijk.

De WallStreet Market, een van de grootste ondergrondse marktplaatsen ter wereld, stond op de servers in de bunker in Traben-Trarbach. Dat forum werd vorig jaar opgerold. Ook marktplaatsen met namen als Cannabis Road, Fraudsters, Flugsvamp 2.0, orangechemicals, acechemstore en lifestylepharma werden gerund vanaf de servers.