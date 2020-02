Nederlanders aangevallen door Belgen in Tirol: drie gewonden HLA

16 februari 2020

17u41

Bron: AD.nl 6 Drie Nederlanders zijn gewond geraakt bij een vechtpartij met een groep Belgen, in St. Anton am Arlberg, vlakbij Lech in Tirol. Een van de slachtoffers, een 21-jarige man, raakte ernstig gewond. Dat melden Oostenrijkse media.

De vechtpartij vond afgelopen woensdag al plaats, maar wordt vandaag pas gemeld. Een groep van acht tot tien Nederlanders zou iets voor negen uur 's avonds bij een skistation zijn aangevallen door zo'n vijf Belgen. Twee Nederlanders, een man van 26 en één van 21, raakten lichtgewond. Een derde slachtoffer was er dus slechter aan toe, hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht en daar opgenomen.

Of er al arrestaties zijn verricht, is niet duidelijk.

Reeks incidenten

Het ging de afgelopen weken al meerdere malen mis met Nederlanders in wintersportgebied. In hetzelfde St. Anton am Arlberg sloeg een 32-jarige Nederland vorige week maandag een Noor het ziekenhuis in. Ook in de weken daarvoor waren er geweldsincidenten waarbij onze noorderburen betrokken waren.

