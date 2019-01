Nederlander wurgt vriendin tijdens vakantie met zoontje (4) in Suriname: “Constant ruzie” Caspar Naber HA

03 januari 2019

23u54

Bron: AD.nl 0 Een Nederlander is vandaag opgepakt in Suriname op verdenking van het wurgen van zijn partner. Het slachtoffer is een 43-jarige vrouw uit Rijswijk, bij Den Haag. Ze stierf tijdens een vakantieruzie, meldt de Surinaamse politie. Volgens verdachte Mohamed K. (53) handelde hij uit zelfverdediging.

K. verklaarde tegenover de politie dat hij en zijn partner vanochtend in de keuken waren toen de vrouw plots een kapmes bovenhaalde waarmee ze hem te lijf wilde gaan. Terwijl hij haar hand met het mes vasthield, drukte hij met zijn andere hand tegen de keel van zijn vriendin. Toen K. opmerkte dat ze niet meer bewoog, verwittigde hij de politie.

Die kreeg omstreeks 07.30 uur een melding binnen over een levenloze vrouw in een woning in vakantieressort De Nieuwe Grond in Wanica, ten zuidwesten van Paramaribo. Agenten troffen het slachtoffer levenloos aan op de vloer. Een arts stelde haar dood vast. Mohamed K. bevond zich op dat moment in de woning met hun 4-jarig zoontje.

“Constant ruzie”

Volgens K. arriveerde hij op 27 november met zijn partner en hun kind in Suriname voor een vakantie. Tijdens hun verblijf hadden ze volgens hem constant ruzie. Zo ook vanmorgen. De verdachte is gearresteerd en het kapmes is in beslag genomen.

Op het lichaam van de vrouw zal een autopsie worden uitgevoerd. Het zoontje is ondergebracht bij familieleden in Suriname. Het gezin heeft volgens de politie de Nederlandse nationaliteit. Nederlandse speurders onderzoeken de zaak verder.