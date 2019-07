Nederlander wil muntjes vissen uit Romeinse fontein en krijgt fikse boete voor diefstal FVI

14 juli 2019

17u24

Bron: Belga Een Nederlandse toerist moet 550 euro boete betalen nadat hij op heterdaad betrapt werd op diefstal uit een fontein in Rome.

De 36-jarige man stond zaterdagochtend vroeg muntjes te vissen in de Fontana del Moro op Piazza Navona, een toeristische trekpleister in de Italiaanse hoofdstad Rome. Toen hij zich realiseerde dat de politie hem had gezien, probeerde hij de buit nog te verbergen, zegt de Romeinse politie in een statement.

Rome is het wangedrag van de vele toeristen beu. Het stadsbestuur voerde recent een heleboel regels in om die overlast eindelijk te beperken. Zo is pootjebaden in fonteinen verboden, net als alcoholconsumptie op straat na 11 uur 's avonds.