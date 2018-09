Nederlander verstopt voor 19 miljoen aan coke achter dubbele wand in bestelbus Ties Cleven

12 september 2018

14u55

Bron: AD.nl 0 Een 30-jarige man uit Breda is vanochtend opgepakt omdat hij 473 kilo cocaïne vervoerde. Dat deed de Nederlander in een verborgen ruimte in zijn bestelbus. De straatwaarde van de coke is zo'n 19 miljoen euro.

Hij viel door de mand tijdens een verkeerscontrole op de A2 bij Amsterdam. Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden zijn busje.

De laadruimte van het voertuig was leeg, maar de medewerkers kregen het vermoeden dat de laadruimte vanbinnen kleiner was dan je op basis van de lengte van de bus zou denken. En dus werd er nader geïnspecteerd. Er bleek, voor het eindschot, een dubbele wand te zitten. Na opening van de ruimte kwam de coke, keurig verpakt in 473 pakketten van een kilo, tevoorschijn.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid.