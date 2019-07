Nederlander vermist in Italiaans meer na val van waterskiband Eveline Rethmeier

31 juli 2019

17u12

Bron: AD.nl 0 Italiaanse hulpdiensten zoeken op dit moment naar een 30-jarige Nederlander in het Iseomeer in Italië. De jongeman viel gisteren tussen Pisogne en Castro van een opblaasbare waterskiband, voortgetrokken door zijn eigen rubberen motorboot.

Familieleden en vrienden die aan boord van de motorboot waren toen het ongeluk gebeurde, kunnen niet precies aanwijzen waar de man in het water is terechtgekomen, omdat ze niet direct doorhadden dat hij gevallen was. De Nederlander zou niet om hulp hebben geroepen. Eenmaal terug op de camping sloeg de familie alarm. Gisterenmiddag werd al een paar uur met een helikopter gezocht.

Duikers van de brandweer van Bergamo en de brandweer Brescia hebben vanochtend bij zonsopgang de zoekactie hervat. De brandweer meldt aan onze collega’s van AD.nl dat de zoekactie nog tot zonsondergang zal doorgaan en dat morgen, indien nodig, ook de hele dag naar de Nederlander zal worden gespeurd. “Het is een groot gebied met diep water. Dat maakt het niet eenvoudig,” aldus een woordvoerder.

In hetzelfde meer stierf afgelopen zaterdag een 16-jarig meisje, toen ze een bal uit het water wilde halen. De lokale autoriteiten melden dat het voorttrekken van opblaasbare objecten met motorboten op die plek verboden is, omdat het te gevaarlijk is.