Nederlander verkracht 12-jarig meisje in trein: 5 jaar cel Dader is gevlucht naar Spanje

Bron: AD.nl 1 ANP Een Nederlandse twintiger is door de rechtbank in Zwolle vandaag bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het verkrachten van een 12-jarig meisje in het toilet van een trein.

De 23-jarige Adam V.B. uit Vleuten (provincie Utrecht) sprak op 6 mei 2015 af met het meisje en lokte haar een trein in. Op het toilet misbruikte hij haar. Hij liet haar zonder telefoon en portemonnee achter in de trein van Zwolle naar Nijmegen.

De man zou in maart door agenten naar de rechtbank gebracht worden, maar hij was spoorloos. In mei verscheen hij alsnog, maar de rechters wilden nader onderzoek. Op de zitting twee weken geleden bleek hij de benen genomen te hebben naar Spanje. Hij was er ook vandaag niet bij.

De rechtbank achtte de verklaring van het slachtoffer betrouwbaar. Ze verklaarde meerdere malen consistent wat er gebeurd is. "Het is zorgwekkend dat de man tot twee keer toe grensoverschrijdend gedrag vertoonde jegens jonge meisjes. Zijn houding op de zitting is kwalijk te noemen'', zei de voorzitter.

Hij dwong in de trein het 12-jarig slachtoffer onder bedreiging van een mes tot het verrichten van vergaande seksuele handelingen. In whatsapp-berichten tussen de twee drong V.B. al aan op de seks. Het meisje gaf herhaaldelijk aan dat niet te willen.

De man is ook veroordeeld voor de vervaardiging en het bezit van kinderporno. Hij maakte beelden van een 14-jarig meisje dat enige dagen bij hem thuis verbleef. De straf van de rechtbank in Zwolle is hoger dan de eis. Tegen de man was twee jaar cel gevraagd.