Nederlander, verdacht van moord op Roemeens meisje (11), stapt uit het leven Chris van Mersbergen & Victor Schildkamp

23 september 2019

17u37

Bron: AD.nl 12 De 47-jarige Nederlander die een Roemeens meisje zou hebben gewurgd en massaal gezocht werd door de Roemeense politie, is uit het leven gestapt. Dat bevestigt het bevoegde Nederlandse parket.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte eind van de middag bekend dat de man die werd gezocht, is overleden bij een ongeluk in het dorp Escharen (Noord-Brabant). Daar reed een personenauto tegen een vrachtwagen aan. De precieze oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht, aldus het OM, maar het lijkt erop dat Johannes V. bewust de crash heeft veroorzaakt om zichzelf van het leven te beroven. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Johannes V. wordt ervan verdacht een 11-jarig meisje uit het Roemeense dorp Gura Şuţii te hebben vermoord.

De veertiger had Roemenië na de dood van het meisje in allerijl verlaten, voor zover bekend. De Nederlander wordt in Roemenië nu beschuldigd van vrijheidsberoving, verkrachting en moord. Hij zou sinds 2016 elk jaar naar Roemenië reizen. Deze keer was hij 18 september aangekomen in het Oost-Europese land, melden Roemeense media.



De 11-jarige Mihaela Adriana Fieraru verdween vrijdagmiddag iets na vijven in het dorp Gura Șuţii, ten noordwesten van Boekarest. Dat gebeurde toen ze op weg was van school naar huis. Ze werd voor het laatst gefilmd door een beveiligingscamera op 350 meter van het huis waar ze woonde.



De politie zette een grote zoekactie op touw. Zondag werd het levenloze lichaam van het meisje gevonden op een aantal kilometer van de plek waar ze was verdwenen. Haar lichaam lag in een veld. Er waren sporen van geweld. Het meisje is binnen 35 minuten na haar verdwijning om het leven gebracht, vermoedt de politie.

Pedofiel

Autopsie heeft uitgewezen dat ze door wurging om het leven is gekomen. Ze is gewurgd met een broek. Of het meisje ook seksueel is misbruikt, is nog niet definitief vastgesteld maar Johannes V. wordt er wel van beschuldigd. Het meisje is na haar dood nog gebeten door wilde dieren. De Nederlander is door bewakingscamera’s letterlijk in beeld gekomen. Op beelden is te zien dat het meisje bij hem in de auto zat. Volgens Roemeense media lijkt het erop dat het om een man gaat met een pedofiel verleden. Roemeense onderzoekers hebben al gesproken met Nederlandse collega’s. Een woordvoerder van de Nederlandse politie kon dat nog niet bevestigen.



De verdachte zou met een huurauto vanuit Boekarest naar het dorpje zijn gereden. Hij was meerdere dagen in Roemenië. In een gehuurde flat in Boekarest zou de Roemeense politie DNA van Johannes V. hebben gevonden. De auto werd op verschillende plekken vastgelegd door beveiligingscamera’s, waarvan er zo’n dertig tot veertig in het dorp zouden hangen. De huurauto zou op dezelfde camera zijn vastgelegd als het meisje.

De huurauto werd door de politie getraceerd en zou van de Nederlandse man zijn. De recherche sprak zelfs telefonisch met de man, zegt een bron rond het onderzoek tegen deze site. Maar Johannes V. zou gezegd hebben dat hij niets met de zaak te maken had. Omdat het toen nog niet om moord ging maar ‘slechts’ om een vermissing liet de politie de man gaan. Hij verliet vervolgens in allerijl het land.

De Roemeense politie, die verder niet ingaat op telefonische vragen van onze AD-collega's, gaat er vooralsnog vanuit dat de man alleen heeft gehandeld.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.