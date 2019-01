Nederlander steekt met bierglas zijn landgenoot (20) in de nek in après-skibar Tirol HPA - MVDB

21 januari 2019

16u10

Bron: AD.nl - Krone.at 0 Een Nederlander (20) is aan de dood ontsnapt bij een steekpartij in een après-skibar in het Oostenrijkse Gerlos. Een 31-jarige landgenoot van de man stak hem met een bierglas zijn nek.

Seb Westdijk liep zaterdag omstreeks 19.00 uur diepe snijwonden op. Hij was nog maar enkele uren eerder in het skioord in Tirol gearriveerd. Aan onze collega’s van het Algemeen Dagblad (AD) verklaarde Seb dat hij met zijn kameraden op de dansvloer stond toen een Nederlander voorbij kwam op weg naar de uitgang. Hij ondersteunde zijn duidelijk dronken vriend. Zonder enige aanleiding duwde die dronken man een bierglas in de nek van Seb. “Het bloed gutste eruit.”



De ziekenwagen was snel ter plaatse. Spoedartsen brachten zeker 25 hechtingen aan. Seb die timmerman van beroep is, bleef de hele tijd bij kennis. “Door de adrenaline voelde ik de pijn gelukkig nauwelijks, maar ik heb veel angstige momenten gehad. De spoedarts in de ambulance ben ik eeuwig dankbaar.”

Agressief

Seb mocht al na een dag het ziekenhuis verlaten. Volgens de lokale krant Krone.at was de 31-jarige dader uit Kaatsheuvel (Noord-Brabant) uiterst agressief en moesten beveiligers hem in bedwang houden totdat de politie kwam. Toen de man de politie zag binnenkomen, wilde hij die te lijf gaan. Hij werd overmeesterd en bracht een nacht in de cel door. In afwachting van de rechtszaak is hij op vrije voeten gesteld. Hij zou zich niets meer van de feiten herinneren.

Het Oostenrijkse openbaar ministerie legt de dader het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en het aanvallen van politiemensen ten laste, aldus de krant. Seb blijft nog een paar dagen in Oostenrijk, maar skiën zit er niet meer in. Zijn stijve nek speelt hem te veel parten. “Dat is ook niet het belangrijkste. Ik ben blij dat ik nog leef.”

