Nederlander rijdt per ongeluk zijn eigen woning binnen: voet zat klem op gaspedaal Redactie

29 augustus 2019

16u50

Bron: AD 1 Een man uit het Nederlandse Barendrecht is vanmiddag per ongeluk zijn eigen woning aan de Klarinetweg binnengereden. Volgens de politie zat de man met zijn voet klem op het gaspedaal.

Er was geen alcohol in het spel en niemand raakte gewond. Toch is de ravage aan zijn auto én eigen woning behoorlijk. De bestuurder schoot per ongeluk vanaf de parkeerplaats voor zijn woning dwars door de tuin tegen de voorgevel aan. De gevel aan de voorkant van de hoekwoning is doorboord door de botsing.

“Een noodlottig ongeluk” noemt de politie het. “Niemand rijdt expres zijn eigen woning in. De voet van de man zat klem op het gaspedaal,” aldus een woordvoerder. De brandweer kwam ter plaatse om te kijken of er sprake is van instortingsgevaar.