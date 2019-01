Nederlander plaatst zelf zijn overlijdensadvertentie, maar blijkt springlevend: “Ik werd gewoon weer wakker” Bonne Kerstens

18 januari 2019

13u34

Bron: AD.nl 0 Jean-Jacques van Belle, de oprichter van Holland Herald, het magazine van KLM, heeft zijn overladingsadvertentie in december zelf laten zetten in enkele kranten. Dat schrijft NRC. In werkelijkheid leeft de man, en verblijft hij in Albanië.

In de laatste zaterdagkrant van het NRC in 2018 staat midden tussen de overlijdensadvertenties een foto van een man die een tijdschrift leest. Boven de foto staat de tekst: “Bij de les. In het anatomielokaal, eigen regie - einde verhaal”. Onder de foto staat de naam van de man op de foto: “Jan-Jacques van Belle” met daarna zijn geboortedatum én zijn datum van overlijden. “23-12-2018".

Maar Jan-Jacques ís helemaal niet dood. Hij leeft, en verblijft in een hotel in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Een journalist van NRC, die in Tirana woont, zocht hem daar op. De journalist kwam er via zijn vrouw, die bij de Nederlandse ambassade in Tirana werkt, achter dat Van Belle nog leefde.

Eigen regie

Het nieuws over het overlijden van Van Belle werd op 26 december 2018 gedeeld door persbureau ANP. Het Parool plaatste vervolgens het bericht op hun site, waarna ook het Nederlands Algemeen Dagblad en zelfs een Schotse krant over de dood van Jan-Jacques berichtten.

Tegen NRC vertelde van Belle deze week dat hij “eigen regie” wilde over het einde van zijn leven, en daarom pillen innam waarvan hij dacht dat ze dodelijk waren. “Maar ik werd gewoon weer wakker.” Waarom hij naar Albanië is gegaan kan hij niet echt uitleggen. “Het goedkope Transavia-ticket heeft vast ook een rol gespeeld”, zei hij wel.

Van Belle denkt nu na over wat hij nog met zijn leven wil doen. Eventueel vertrekt hij om bij een van zijn twee zonen in Mexico of Dubai te gaan wonen.