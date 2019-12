Nederlander op weg naar Dover ziet hoe politie twee

Syriërs uit zijn camper haalt mvdb

01 december 2019

16u53

Bron: De Telegraaf 4 Duinkerken Bert (72) uit het Nederlandse Schijndel wist niet wat hij zag in Duinkerken. Tijdens de controles voor de veerboot naar Dover werden donderdag in zijn camper twee met modder besmeurde Syrische verstekelingen ontdekt door politie-inspecteurs met honden. Dat meldt De Telegraaf.

"Het waren een vader en tienerzoon uit Syrië, zeiden ze tegen me. Vluchtelingen die via mijn camper probeerden illegaal het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Mijn auto werd meteen afgesloten tot de Franse politie kwam. Ik moest mijn bootticket en paspoort inleveren, omdat ik mogelijk betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Onzin natuurlijk", vertelt Bert, net weer terug in Nederland, tegen de krant.



Bert uit Noord-Brabant ging naar Engeland om een historische Lister-autotruck op te halen, die hij op internet had gekocht. De twee zijn waarschijnlijk de camper ingeklommen toen hij een tankstop maakte in de buurt van Duinkerken.

Lees ook: Migrant verstopt zich in dakkoffer en rijdt meer dan 260 kilometer mee met Brits koppel