Nederlander laat vriendin naakt over straat lopen met bordje 'hoer': "Ik vond dat creatief van mezelf"

27 maart 2018

17u29

Bron: AD.nl 0 Een vrouw in het Nederlandse Hoogeveen is door haar toenmalige vriend gedwongen om vrijwel naakt over straat te lopen met een piepschuim bordje waarop de tekst ‘hoer’ stond. Tegen de 32-jarige man uit de stad Arnhem is vandaag een celstraf van anderhalf jaar geëist voor mishandeling, meldt de krant Dagblad van het Noorden.

De mishandelingen zouden zijn gebeurd tussen juni 2014 en 16 juli 2016. De twee hadden sinds een paar maanden een relatie, nadat ze elkaar leerden kennen via een chatsite.



De Arnhemmer vermoedde dat zijn vriendin vreemd ging met de bovenbuurman. Zij laat weten dat hij haar vanaf dat moment begon te slaan. Ze liep onder meer een gebroken ruggenwervel op.



Het naakt de straat opsturen van zijn vriendin in Hoogeveen (een gemeente met zo'n 55.000 inwoners in de noordoostelijke provincie Drenthe) was volgens de man bedoeld als straf voor het vreemdgaan. "Eigenlijk wilde ik weggaan. Maar zij zei dat ze alles wilde doen om te zorgen dat ik bleef. Toen bedacht ik dat van het bordje met hoer en dat zij daarmee naakt de straat op moest lopen. Ik vond dat eigenlijk wel creatief van mezelf."

Blauwe plekken

Een buurvrouw zag de Hoogeveense met het bordje met 'hoer' erop lopen. Volgens haar droeg het slachtoffer alleen een string en probeerde zij haar borsten te bedekken. Ook zou zij onder de blauwe plekken hebben gezeten.

De Arnhemmer, die in het bezit is van een lang strafblad en volgens deskundigen meerdere stoornissen heeft, ontkent de mishandelingen. Hij schuift de schuld in de richting van een eerdere vriend van de vrouw uit Hoogeveen. Die zou haar geslagen hebben.

'Buitengewoon vernederend'

Het Openbaar Ministerie vindt juist dat er voldoende bewijs is dat de verdachte haar ernstig mishandeld heeft, stelt Dagblad van het Noorden. "Wat haar is overkomen, dat zij bijna naakt de straat op moest, is buitengewoon vernederend geweest." De officier van justitie constateert dat de vrouw door een hel is gegaan. "Dat met dat bordje was misschien wel haar redding."



De zaak tegen de Arnhemmer rond zijn ex uit Hoogeveen is vanwege diverse redenen al vaker uitgesteld. Voor andere strafbare feiten is hij intussen al veroordeeld.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

