Nederlander krijgt buurvrouw nét op tijd uit huis: minuut later stort alles in Bonne Kerstens

24 januari 2018

17u49

Bron: AD.nl 0 In het Nederlandse Venlo is vanmiddag rond 16.00 uur een woning ingestort. Een van de overburen zag het voor zijn ogen gebeuren. Er zijn geen slachtoffers gevallen. "De enige bewoonster is nét op tijd uit haar woning gehaald. Een minuut later stortte alles volledig in, vertelt overbuurman Peter van de Ven.

Van de Ven, die een kantoor heeft tegenover het pand, schrok zich vanmiddag rond 16.00 uur helemaal rot. "Er wordt hier in de straat gebouwd. Op dit moment wordt de bouwgrond 'bouwrijp' gemaakt. Dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het huis is geraakt, of is verzakt.''

Ze wilde eerst niet, maar we hebben echt naar haar geschreeuwd dat ze zo snel mogelijk naar buiten moest komen. Een minuut nadat ze buiten stond, stortte de hele boel in. Peter van de Ven

Peter stond er vanmiddag met zijn neus bovenop en zag het huis voor zijn ogen scheuren. "Direct was iedereen alert. De Marokkaanse mevrouw die in het huis woont, woont alleen. Met hulp van een Marokkaanse buurman hebben we haar gelukkig nét op tijd haar huis uit gekregen. Ze wilde eerst niet, maar we hebben echt naar haar staan schreeuwen dat ze zo snel mogelijk naar buiten moest komen. Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk kwam ze. Een minuut nadat ze buiten stond, stortte de hele boel in.''



Van de Ven had niet zien aankomen dat de schade zo erg zou zijn. "Het leek er eerst op dat het slechts een scheur was in het pand. Maar de huizen hier in de straat zijn oud, dat blijkt maar weer. Het hele huis ligt opeens voor mijn voordeur. Je schrikt je dood."

Ook het dak van de naastgelegen woning is beschadigd. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Inmiddels is de hele straat afgezet, en zijn de omliggende panden ontruimd. "Een ambulance, de politie en de brandweer, waren in no-time aanwezig, en werkten perfect samen. Bijzonder om te zien. Dan weet je wel weer even waarom ze er zijn.''



Voor Van de Ven is het de vraag of hij morgenochtend weer naar zijn kantoor kan. "Het is een enorme ravage. Het puin ligt werkelijk tot aan de voordeur.''

De Bergstraat, waar het huis instortte, ligt in het centrum van Venlo. Op de plek van de instorting zijn vier nieuwe woningen gepland. De bouw is een uitdagende klus voor de aannemer omdat de straat zeer smal is en ook nog eens afloopt. Afgelopen week is de bouw officieel van start gegaan.

Huis van de overbuurvrouw komt op bezoek... #Bergstraat #Venlo #Q4 pic.twitter.com/vLKKmnrfZE ✰ Peter van de Ven ✰(@ ideedokter) link

Definitief geen gewonden aangetroffen in #Venlo. Oorzaak zijn vermoedelijk bouwwerkzaamheden bij het pand. Daar wordt nu een onderzoek naar ingesteld. Meer info is nu niet bekend Politie Limburg(@ PolLimburg) link

Q4 Venlo pic.twitter.com/KjYFHgeZTC Dick Evers(@ DICX) link