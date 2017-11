Nederlander hackt Belgisch bedrijf en stort half miljoen euro op eigen rekening Tom van der Meer

17u22

Bron: AD.nl 0 Thinkstock De Nederlandse politie heeft vandaag een inval gedaan bij een 47-jarige man uit Boxtel (Noord-Brabant). Hij wordt verdacht van hacken, oplichting en het stelen van meer dan een half miljoen euro. De man heeft volgens de politie twee bedrijven uit België en Jordanië gehackt en zo het geld van een grote zakendeal op zijn eigen rekening laten storten.

Naast de man uit Boxtel zijn er zeker twintig bekenden van de man betrokken bij de zaak. Zij kregen geld doorgesluisd en brachten dat in contanten terug. De politie verdenkt hen van witwassen en heeft hen verhoord. De man is onvindbaar en wordt nu internationaal gezocht.

In 2015 kreeg de verdachte lucht van een grote zakendeal tussen bedrijven uit België en Jordanië. Zij hadden contact over de levering van vliegtuigonderdelen, ter waarde van ruim een half miljoen euro. De hacker onderschepte e-mails en kreeg toegang tot mailaccounts. Zo kon hij de inhoud van de mails aanpassen.

Eigen rekeningnummer

Hij paste het rekeningnummer aan, waarop het geld voor de deal zou worden gestort. Vanuit het bedrijf in Jordanië kwamen daarover vragen, maar hij wist hen volgens de politie op geraffineerde wijze om de tuin te leiden. Zo kreeg hij het geld op zijn eigen rekening gestort.

De Belgen trokken niet veel later aan de bel, toen ze het geld maar niet overgemaakt kregen. De link naar Nederland en Boxtel werd al snel duidelijk, zegt de politie. De bank van de Belgen kon nog ruim 100.000 euro terugboeken, maar de rest van het geld was verdwenen. Dat was waarschijnlijk al overgemaakt naar de twintig bekenden van de man.

Al in datzelfde jaar, 2015, kwam de zaak op het politiebureau in Den Bosch terecht. Daar vonden rechercheurs via het gebruikte rekeningnummer al snel een spoor naar de Boxtelaar. "Hij is redelijk snel in beeld gekomen, maar je kunt iemand dan niet direct aanhouden", verklaart een politiewoordvoerder. "Er is bewijs verzameld, er zijn geldstromen onderzocht."

Toch geen aangifte

De hacker probeerde later ook de politie te misleiden, door een mailtje te sturen vanuit het Belgische bedrijf. Hij schreef dat het bedrijf de aangifte wilde intrekken en dat het geld toch in goede orde was ontvangen. Het zou gaan om een misverstand. Daar trapten agenten echter niet in. Het mailtje bleek verstuurd vanaf het IP-adres van een bekende van de verdachte.

In de afgelopen tijd kwam de politie ook bij de meer dan twintig bekenden van de man uit, die zouden hebben geholpen bij het witwassen van het geld. In elk geval een aantal van hen komt ook uit Brabant, zegt een woordvoerder. Veel meer details wil hij er nog niet over kwijt, omdat het onderzoek naar hen nog loopt.

Bij drie invallen in Boxtel zijn woensdagochtend daarom huizen van de verdachte en zijn familie doorzocht. De politie heeft gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Daarin hopen rechercheurs meer bewijs te vinden tegen de Boxtelaar en zijn mogelijke handlangers.

Verdacht is nog zoek

Bij de invallen hoopten agenten ook de hoofdverdachte te vinden. Maar hij was op geen van de drie adressen. Het is mogelijk dat hij nog in Nederland is, maar het is niet uitgesloten dat hij in het buitenland is. Hij beschikt waarschijnlijk nog over een grote som geld.

Hij wordt voorlopig alleen verdacht van fraude in deze zaak, maar ook wordt onderzocht of hij meer fraudezaken op zijn geweten heeft.