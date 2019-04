Nederlander doet zich jarenlang voor als wetsdokter, geeft gastcolleges aan politieacademie Niek Opten - Matthias Van den Bossche

02 april 2019

16u40

Bron: AD.nl - ANP 0 Een Nederlander die zich jarenlang met een vervalst medisch diploma voordeed als wetsdokter en als gastdocent lesgaf aan een politieacademie moet 21 maanden de cel in, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Utrecht vindt dat de man, Peter B., met zijn bedrog op ernstige wijze het vertrouwen heeft beschaamd.

De nu 58-jarige liep in 2015 tegen de lamp toen hij als arts aan de slag zou gaan bij het medisch centrum GGD Gelderland-Midden. B. bleek niet de bloeddruk te kunnen opnemen bij een patiënt. De man uit Bennekom (Gelderland) was op dat moment ook gastdocent en examinator op de politieacademie in de stad Apeldoorn. In beide gevallen waren de instanties ervan uitgegaan dat hij daadwerkelijk arts en forensisch patholoog was. Dat was hij niet, ondanks een geldig diploma in de hogeschoolopleiding obductie-assistent waarmee hij pathologen kon bijstaan bij een autopsie. Zijn doktersdiploma knutselde hij zelf in elkaar.

Dr. Bones

B. was ook werkzaam geweest voor het Brits-Amerikaans bedrijf Kenyon, dat assistentie verleent bij natuurrampen en vliegtuigongelukken. Hij liet hij zich daar ‘dr. Bones’ noemen. Bij Kenyon begeleidde hij onder meer de nabestaanden van Iris Claassen uit het Nederlandse Deurne (Noord-Brabant), het enige Nederlandse slachtoffer van de vliegramp met een toestel van German Wings in de Franse Alpen in maart 2015. Haar moeder zei twee weken geleden in de rechtbank hevig geëmotioneerd dat ze door de leugens van Peter B. niet meer weet wat wel en niet waar is rond de dood van haar dochter. De familie betwijfelt ook of een haarlok die ze van B. kreeg wel echt van hun dochter was.

I open corpses to close cases Het motto van ‘patholoog’ Peter B.

De vijftiger was voorzitter van de Nederlandse vereniging van autopsie-assistenten. Hij voerde het motto “I open corpses to close cases”. Hij gaf lezingen over de identificatie van slachtoffers na rampen. Hij zegt niet als patholoog te hebben gewerkt bij de vliegrampen, maar als manager van de crashsites om te zorgen dat sporen daar werden veiliggesteld en lichamen zorgvuldig werden gerepatrieerd. Hij moest er onder meer regelen dat “de juiste onderdelen in de juiste kist gingen”.

MH17

Uit onderzoek van onze collega’s van het AD bleek dat Peter B. eerder had gesolliciteerd bij het team dat de Nederlandse slachtoffers van de MH17-vliegramp in Oekraïne identificeerde. Ook heeft hij in het verleden vaker gelogen over zijn ervaringen en opleidingen.

De politieacademie en GGD Gelderland-Midden hebben aangifte gedaan tegen B. De directie van Kenyon niet, omdat hij geen werkzaamheden zou hebben verricht als forensisch arts. Justitie heeft dat moeilijk kunnen vaststellen omdat medewerkers een spreekverbod kregen opgelegd van het bedrijf. Dat zou mogelijk te maken hebben met de angst voor aansprakelijkheidsclaims.

B. was volledig toerekeningsvatbaar toen hij zich van leugens bediende, bleek uit onderzoek. B. zei in de rechtbank vanwege financiële redenen te zijn gaan liegen. Ook zou de opstelling van zijn dominante vader in zijn jeugdjaren een rol hebben gespeeld.